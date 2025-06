Pod koniec zeszłego roku media zaczęły rozpisywać się na temat studenckiego życia Barrona Trumpa. Najmłodszy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych podjął naukę biznesu w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Początki nie były najłatwiejsze, a sam Barron nie cieszył się dobrą opinią wśród kolegów z kampusu. "Jest trochę jak dziwadło na kampusie. Chodzi na zajęcia, wraca do domu" - mówiła w rozmowie z Vanity Fair jedna ze studentek. Wygląda jednak na to, że od tego czasu sporo się zmieniło. Pojawiła się informacja, że Barron zaczął się spotykać z tajemniczą dziewczyną.

Barron Trump zakochany? "Nie lubi być w centrum uwagi"

Już od jakiegoś czasu w sieci krążyły plotki, że Barron na kampusie ma reputację... kobieciarza. Informator Daily Mail zaprzeczał jednak tym pogłoskom. "On rzadko jest tu wystarczająco długo, żeby z kimkolwiek porozmawiać, a co dopiero flirtować" - skwitował krótko. Tymczasem rzeczywistość zdaje się przeczyć jego słowom.

O 19-letnim synu Donalda i Melanii Trump rozpisywał się niedawno portal News Nation. Według jego źródła (dobrze zaznajomionego z Barronem) młody Trump znalazł na uczelni miłość. "Ma bardzo miłą dziewczynę, z którą spędza dużo czasu. Ma przyjaciół, po prostu nie lubi być w centrum uwagi. Jest dużo bardziej podobny do swojej matki Melanii - trzyma głowę nisko i robi swoje. Nie próbuje zostać najważniejszym człowiekiem na kampusie" - czytamy. Z tej samej rozmowy dowiedzieliśmy się, że Barron jest dosyć apolityczny i z pewnością nie myśli o tym, by w przyszłości zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Barron Trump chciał oszukać ochroniarzy? Wyproszono go z baru

Najmłodszy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych w marcu obchodził 19. urodziny. Do pełnoletności zostało więc jeszcze kilka lat. Barrona nie powstrzymało to jednak przed próbą wejścia do jednego z barów. Jak donosi portal Daily Mail, młody Trump został poproszony o opuszczenie lokalu, ponieważ nie był w stanie udowodnić, że jest osobą mogącą legalnie spożywać alkohol (w stanie Nowy Jork trzeba mieć ukończone 21 lat).