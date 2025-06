Już 12 czerwca startuje 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wydarzenie potrwa do 15 czerwca i na scenie pojawia się największe gwiazdy rodzimej sceny muzycznej. W programie znalazły się zarówno koncerty konkursowe jak Debiuty i Premiery, ale także wielkie jubileusze, SuperJeydnki oraz specjalny koncert hip-hopowy. Wśród gwiazd zobaczymy m.in. Natalię Kukulską, Kasią Kowalską, Kubę Badacha oraz Dodę. Właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa przed festiwalem. Zobaczcie, kto się na niej pojawił.

62. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Konferencja prasowa przyciągnęła największe gwiazdy

Doda jest częścią show-biznesu od wielu lat i doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę reporterów. Tym razem wokalistka pojawiła się na konferencji prasowej przed opolskim festiwalem w letnim stroju z białej koronki. Do białego kompletu i szortów założyła cieliste szpilki i kolorystycznie nawiązującą do nich torebkę. Największą uwagę przyciągał detal, jakim był koronkowy "welon", który wokalistka przyczepiła do misternie skręconego koka. W przyciągającej wzrok kreacji pojawiła się także Ania Rusowicz, która wybrała kreację rodem z lat 70. Wokalistka miała na sobie długą sukienkę w kolorze zgniłej zieleni ozdobioną aplikacjami z koralików, na którą narzuciła charakterystyczny dla mody tamtej epoki kożuch z futrem.

62. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Majka Jeżowska zachwyciła na ściance. Spójrzcie na ten detal

Wśród gości wydarzenia na nietuzinkową kreację zdecydowała się także Majka Jeżowska. Wokalistka do czarnej koszulki i krótkich leginsów założyła przezroczysta niebieską bluzkę zdobioną koralikami, która została zwieńczona niebieską aplikacją ze strusich piór. Część gwiazd zdecydowała się na klasyczne i bezpieczne połączenie czerni z bielą. Izabela Trojanowska do białej bluzki wybrała marynarkę w stylu lat 90. ze złotymi guzikami. Wokalistką podkręciła prostą stylizację okularami o ciekawym kształcie. Na podobne kolory zdecydowała się Patrycja Markowska, która wybrała asymetryczną bluzkę w czarno-białe pasy i krótką marynarkę.