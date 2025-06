Przełom w sprawie Madeleine McCann! Policja przeszukuje "ścieżkę szczurów"

Minęło już 18 lat od zaginięcia trzyletniej Madeleine McCann. W maju 2007 roku dziewczynka w tajemniczych okolicznościach zniknęła z apartamentu wakacyjnego w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Mimo szeroko zakrojonych śledztw i licznych spekulacji, do dziś nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. Najnowsze informacje przynoszą jednak pewien przełom. Po dwóch latach śledczy znów ruszają z poszukiwaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdzie jest Karolina Wróbel? Przed zaginięciem zadała siostrze dziwne pytanie

Madeleine McCann zaginęła 18 lat temu. Śledczy wznowili poszukiwania w miejscu, gdzie przebywał główny podejrzany

Działania poszukiwawcze potrwają od 2 do 6 czerwca i obejmą teren, gdzie ostatni raz widziano dziewczynkę. Jak przekazał "Daily Mail", policja planuje przeszukać m.in. 21 prywatnych posesji w okolicach Praia da Luz, czyli tam gdzie przebywał Christian Brueckner - Niemiec, który od kilku lat uznawany jest za głównego podejrzanego. Policjanci szukają także śladów obecności Madeleine w pobliżu posesji, w której przed laty ukrywał się Bruecknera, a która nazwana została przez śledczych "ścieżką szczurów". "Przeszukane zostaną studnie, ruiny i zbiorniki na wodę" - poinformowano za pośrednictwem "Daily Mail, wskazując, że jedna ze studni już została osuszona. Dodatkowym powodem wznowienia śledztwa jest fakt, że Brueckner ma we wrześniu opuścić więzienie (pisaliśmy o tym TUTAJ). Śledczy informują, że "głównym celem jest znalezienie jakichkolwiek śladów ciała Madeleine". Liczą na to, że wznowione przeszukania przyniosą w końcu jakiekolwiek ślady, które pozwolą im wyjaśnić los Madeleine.

Madeleine McCann przebywała na wakacjach z rodziną. To wtedy doszło do tragedii

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Do tragedii doszło w portugalskim kurorcie Praia da Luz, gdzie dziewczynka przebywała na wakacjach z rodziną. W chwili zaginięcia jej rodzice - Kate i Gerry McCann - jedli kolację z przyjaciółmi w restauracji niedaleko apartamentu, w którym spała Madeleine wraz z młodszym rodzeństwem. Choć przez lata kilkukrotnie podejmowano próby odnalezienia jakichkolwiek śladów dziewczynki, żadna z nich nie przyniosła oczekiwanego efektu. Jak przypomina Reuters, ostatnie większe działania miały miejsce w maju 2023 roku, gdy policja przeszukała zbiornik wodny w Algarve. Również wtedy nie natrafiono na żaden istotny trop.