Niewielu wie, z kim związała się Ankudowicz. "Bywamy parą od 16 lat"

Katarzyna Ankudowicz to jedna z tych aktorek, które przez lata zdobyły sympatię widzów, a jednocześnie potrafiły zachować swoje życie prywatne z dala od błysku fleszy. Aktorka, którą możemy kojarzyć m.in. z produkcji "Dzień świra", "Plac zbawiciela" czy "Bulionerzy" 3 czerwca gwiazda skończyła 44 lata.

Katarzyna Ankudowicz od lat chroni prywatność. Jest w relacji z tajemniczym Mikołajem

Ankudowicz od 16 lat tworzy związek z tajemniczym Mikołajem - mężczyzną, o którym niewiele wiadomo. Ich relacja, jak sama przyznała aktorka w jednym z wywiadów, przechodziła różne etapy - od dużej bliskości po czas spędzony osobno. Dziś wspólnie wychowują córkę Konstancję, urodzoną w 2020 roku. "Bywamy parą od 16 lat" wyznała tajemnico gwiazda w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. A później w tym samym wywiadzie wyjaśniła: "Nasz związek jest bardzo dynamiczny i bardzo nas rozwijający. Były w nim okresy mocnej zażyłości, ale i czas spędzony osobno. Myślę, że wciąż się kochamy i dużo sobie dajemy. Oboje bardzo kochamy naszą córkę i cieszymy się, że tworzymy rodzinę".Po narodzinach córki aktorka wycofała się z życia zawodowego, by w pełni skupić się na rodzinie. Decyzję o zwolnieniu tempa komentowała jako naturalny krok w stronę życiowej równowagi.

Katarzyna Ankudowicz przed laty przeżyła poważną stratę. Opublikowała wzruszający wpis

Macierzyństwo nie przyszło jednak bez trudnych chwil - Ankudowicz przed laty otwarcie opowiedziała o bolesnym doświadczeniu straty drugiej ciąży, które na długo pozostawiło w niej emocjonalny ślad. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych refleksyjnie opisała emocje, z jakimi się mierzyła i wsparła inne kobiety, które przeszły przez podobne doświadczenia. "W przeddzień drugich urodzin Koci dowiedziałam się, że druga ciąża nie przetrwała, że to na pewno koniec. Koniec drugiego miesiąca. Minął czas, towarzyszą mi różne uczucia, przeżywam je, myślę. (...) To jest bardzo trudne i indywidualne doświadczenie. Rządzi nim przypadek, loteria. Nie wiem, jak okrutne to musi być, kiedy przydarzy się w kolejnych miesiącach, kiedy naprawdę zżyjesz się z płodem i z faktem bycia w ciąży w ogóle" - napisała aktorka. Mimo trudnych chwil Ankudowicz nie przestaje wierzyć w miłość, rodzinę i sens budowania bliskości.