"Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy" - pisała tuż po wyborach Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. "Dziękuję, bo mieliśmy od was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim. On zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam" - dodała. Po tym emocjonalnym wpisie nazwisko Paprockiej-Ślusarskiej szybko trafiło na czołówki mediów w całym kraju. Wiele osób zaczęło się bliżej przyglądać jej sylwetce. Co wiadomo na jej temat?

Wioletta Paprocka-Ślusarska ma za sobą lata doświadczenia w polityce

W 2023 roku poprowadziła Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Wiele osób uważało, że i w tym roku uda się jej odnieść sukces. Do polityki weszła w 2010 roku. Platforma Obywatelska Koło Targówek ogłosiła wówczas listę kandydatek do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wioletta Paprocka-Ślusarska zajmowała wtedy drugą pozycję, z której udało jej się dostać mandat radnej IV kadencji.

Z informacji zamieszczonych o Paprockiej-Ślusarskiej na stronie Sejmiku wynika, że urodziła się 20 lutego 1983 roku w Kraśniku i posiada wykształcenie wyższe. Karierę rozpoczynała jako rzeczniczka prasowa Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych w czasie, gdy resortem kierował Grzegorz Schetyna. Następnie przez rok pełniła funkcję jego doradczyni, gdy objął stanowisko marszałka Sejmu. W 2013 roku dołączyła do stołecznego ratusza, gdzie za kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz zajmowała się komunikacją i PR-em. Po objęciu urzędu przez Rafała Trzaskowskiego została szefową jego gabinetu.

Wioletta Paprocka-Ślusarska jest "zadaniowcem". Tak mówili o niej współpracownicy

"Jest szalenie zorganizowana, profesjonalna, opanowana, nigdy nie mówi 'nie' w ważnych sprawach. I przede wszystkim: słucha osoby, z którą rozmawia" - cytował w 2023 roku warszawską radną Aleksandrę Śniegocką-Goździk portal Business Insider. Poza polityką Paprocka-Ślusarska angażuje się również w działania związane z ochroną zwierząt. W 2023 roku współpracowała przy programie "Mazowsze dla Zwierząt", którego celem było przeciwdziałanie bezdomności czworonogów.