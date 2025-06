Holland nie gryzła się w język. Jasno podsumowała wyniki wyborów

Agnieszka Holland nie boi się zabierać głos ws. ważnych społecznie oraz związanych z polityką. Po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów prezydenckich także o jej komentarz poprosili więc dziennikarze. Przypomnijmy, że 2 czerwca Polacy zyskali nowego prezydenta, którym okazał się Karol Nawrocki. Wygrał on z Rafałem Trzaskowskim, który zyskał 49,11 proc. poparcia. Holland dosadnie podsumowała rezultat wyborów.

Agnieszka Holland skomentowała wyniki wyborów prezydenckich. "Na pocieszenie mam..."

O komentarz ws. wyników wyborów Holland została poproszona przez redakcję Wirtualnej Polski. Reżyserka postanowiła skorzystać przy tym ze znanego cytatu Stanisława Wyspiańskiego. - A co tu można powiedzieć? "Miałeś, chamie, złoty róg…", tylko Stanisław Wyspiański mi się przypomina, wciąż niestety aktualny w tym chocholim tańcu - stwierdziła artystka. Na tym jednak nie poprzestała. - Na pocieszenie mam dla siebie mój ulubiony cytat z jego dramatu "Wyzwolenie": "Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo" - dodała rozżalona Holland.

Co ważne, nagradzana reżyserka zabrała też głos po pierwszej turze wyborów, które z nieznaczną przewagą wygrał jednak Trzaskowski. - Czy czuję swoją obywatelską porażkę po tych wyborach? Czuję smutek, ale nie, to nie jest moja porażka jako aktywistki czy reżyserki, której bardzo bliskie są sprawy społeczne. Jesteśmy w sytuacji społecznego zamętu. Oczywiście czuję strach, bo to historyczny moment, przechył w brunatną stronę to nie epizod, tylko coś, co może zadecydować o naszej przyszłości przez długie lata - skomentowała wcześniej dla Onetu Holland.

Na temat wyników wyborów wypowiedziała się także Monika Olejnik. Dziennikarka TVN24 zamieściła w tej sprawie obszerny post w mediach społecznościowych. Oberwało się w nim niejako sztabowi Trzaskowskiego. "Sukces nie spada z nieba. Szczególnie politycy zapominają o tym. Polska podzielona. Zwycięzcą został Karol Nawrocki. Sztab Trzaskowskiego przegrał na własną prośbę. A poza tym - bez silnej edukacji nie było i nie będzie silnej demokracji" - napisała na Instagramie Olejnik. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Olejnik bez ogródek o wynikach wyborów: Przegrał na własną prośbę".