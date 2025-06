Małgorzata Foremniak na zdjęciu z 32-letnią córką. Uwagę zwrócił jeden detal

Małgorzata Foremniak to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka spotkała się ze swoją córką Olą i postanowiła pochwalić się w sieci wspólnym zdjęciem. Aleksandra Jędruszak jest już dorosła i ma z mamą doskonałe relacje. Przy okazji tego wyjątkowego święta aktorka przejrzała także rodzinne archiwum i udostępniła w sieci zdjęcia córki z dzieciństwa.

Małgorzata Foremniak udostępniła wyjątkowe zdjęcia z córką. Pokazała także kadry z rodzinnego archiwum

Małgorzata Foremniak 1 czerwca spotkała się ze swoją córką z okazji Dnia Dziecka, ale nie ma wątpliwości, że tego dnia priorytetem było głosowanie w wyborach prezydenckich. Chociaż aktorka nie wspomniała o tym ani słowa, to wymowne czerwone korale, w których panie pozowały do zdjęcia, wyraźnie zasugerowały nie tylko, że wypełniają swój obywatelski przywilej i obowiązek, ale także, jaka opcja polityczna jest im bliższa. Już wiemy, że urząd prezydenta RP obejmie Karol Nawrocki, i tym samym Rafał Trzaskowski nie dostał tej szansy od wyborców. Małgorzata Foremniak udostępniła w sieci także zdjęcie z córką sprzed lat, kiedy Ola była jeszcze małą dziewczynką. To wyjątkowe ujęcia z prywatnego, rodzinnego archiwum.

Córka Małgorzaty Foremniak pomaga ludziom wyjść z traumy

Córka Małgorzaty Foremniak ma już 32 lata i w przeciwieństwie do wielu dzieci aktorów nie poszła w ślady swojej mamy. Czym zajmuje się na co dzień? Jest psycholożką i psychotraumatolożką. "Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi, którzy mają za sobą doświadczenia traumatyczne, znajdują się w kryzysie, czują trudność w zaadaptowaniu do nowej sytuacji życiowej. Pomagam odnaleźć nową drogę oraz tożsamość po przebytych urazach psychicznych. Prowadzę terapię PTSD m.in. metodą EMDR, przetwarzania poznawczego, ekspozycyjnej terapii narracyjnej. Pracuję z ciałem, pomagam klientom poszerzać jego świadomość i znajdować w nim bezpieczeństwo. Aktualnie opracowuję także autorską metodę pracy z osobami z ADHD" - czytamy na stronie aleksandra-jedruszczak.pl.