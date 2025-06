Edyta i Cezary Pazurowie tworzą szczęśliwe małżeństwo i aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Instagramowy profil ukochanej aktora śledzi aż 257 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie celebrytka wspomniała ostatnio początki ich znajomości. "Przeszliśmy przez ogień. Były chwile, gdy nie mieliśmy nic - oprócz siebie. Medialny lincz, puste konto, niepewność jutra. W oczach innych byliśmy skazani na porażkę. Ale się nie poddaliśmy" - pisała. Teraz postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów. Nie zabrakło tematu zdrowego stylu życia.

Edyta Pazura o rezygnacji z picia alkoholu. "Nie po to tyle ćwiczę i trzymam dietę, żeby teraz to psuć"

Jeden z internautów zapytał celebrytkę o to, jaki jest jej ulubiony alkohol. Edyta Pazura wyznała, że jest abstynentką. Dlaczego? "Nie piję alkoholu. Nie po to tyle ćwiczę i trzymam dietę, żeby teraz to psuć alkoholem" - zaczęła. Edyta Pazura wspomniała także o aktywności, do której powróciła. "Teraz z trenerem zaczęłam po przerwie znowu ćwiczyć kalistenikę i wiadomo, że chcę robić progres, a jak mam robić progres, to alko odpada" - napisała. Na sam koniec żona aktora podzieliła się swoją refleksją na temat picia alkoholu. "W ogóle uważam, że ludzie piją za dużo alkoholu" - skwitowała Edyta Pazura w mediach społecznościowych. Zrzut ekranu z InstaStories celebrytki znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Edyta Pazura nie odpuszcza treningów. Tak wygląda jej dzień. "Wstaję na treningi o 6"

Edyta Pazura wyjawiła także, jak wygląda jej harmonogram ćwiczeń. Celebrytka ma napięty grafik. "We wtorki, środy i czwartki staram się iść spać przed 22, bo wtedy faktycznie wstaję na treningi o 6. W poniedziałek i środę mam na 9:30, więc wtedy mogę pospać do 7" - napisała Edyta Pazura na InstaStories. Ukochana aktora podzieliła się także radami dotyczącymi zdrowego stylu życia. "Najważniejsze jest zrobić pierwszy krok i znaleźć ten sport lub aktywność, które sprawią ci przyjemność" - dodała Edyta Pazura. Wyjawiła także, że od dwóch tygodni stosuje dietę bezglutenową.