1 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki. Zwyciężył Karol Nawrocki, który zdobył 50,89 proc. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 proc. wyborców. Wygrana kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość wywołała skrajne emocje. Internauci stworzyli memy, które podbijają sieć. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Swoje niezadowolenie wyraził również polityk Robert Biedroń.

Zobacz wideo Tak cieszył się Trzaskowski po wynikach exit poll

Robert Biedroń przemówił po wynikach wyborów prezydenckich. "Smutny dzień dla Polski"

Robert Biedroń zamieścił w mediach społecznościowych grafikę, którą podsumował wynik wyborów prezydenckich. Praca przedstawiała zarys naszego kraju, który został wypełniony nożami skierowanymi w różne strony. "Smutny dzień dla Polski" - napisał polityk na swoim instagramowym profilu. Być może tą grafiką Biedroń chciał nie tylko pokazać, jak bardzo wrogo nastawieni są do siebie tak bardzo podzieleni Polacy, ale też nawiązać do słów Rafała Trzaskowskiego. - Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie 'na żyletki' - mówił prezydent Warszawy zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll. Pod publikacją Roberta Biedronia zaroiło się od komentarzy. "Nie w takiej Polsce chcieliśmy się obudzić", "Bardzo smutna wiadomość", "To jest smutne" - pisali internauci.

Andrzej Duda pogratulował Karolowi Nawrockiemu. Zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Duda również skomentował wyniki wyborów prezydenckich. "Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny, ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to, jak mają być prowadzone sprawy naszej ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo panu, rodzinie i współpracownikom! Brawo!" - napisał. Zwrócił się także do Trzaskowskiego. "Dziękuję też wszystkim kandydatom w tych wyborach, w szczególności panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę" - napisał.