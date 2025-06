1 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Już wiemy, że większość Polaków opowiedziała się za tym, by Andrzeja Dudę zastąpił Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. poparcia. Wielu zarówno w oczekiwaniu na wyniki wyborów, jak i po ich ogłoszeniu postanowiło stworzyć memy, nawiązujące do politycznej potyczki. Oberwało się nowemu prezydentowi, ale i jego przeciwnikowi.

Wybory prezydenckie 2025. Tak internauci podsumowali wybór Karola Nawrockiego

Jak to zwykle bywa przy okazji ważnych wydarzeń, w sieci pojawia się masa memów. Internauci postanowili uderzyć w ujawnioną przez media przeszłość nowo wybranego prezydenta. Nic więc dziwnego, że jeden z memów, w którym wykorzystano kadry z "Poranek Kojota", nawiązywał do afery ws. seksworkerek w Grand Hotelu. "No cześć, jestem Andżelika, a to jest Samanta", "A Pan?", "A ja jestem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej" - czytamy na obrazku. Pojawiły się przytyki związane z ustawkami, w których miał uczestniczyć Nawrocki. "2005 rok. Ucz się języków, jak chcesz do czegoś w życiu dojść! 2025 rok. Zostaw te książki i idź z kolegami bić innych chłopaków w lesie. Koleżankom ogarniaj OnlyFansa. I znajdź sobie jakieś używki, jak chcesz do czegoś w życiu dojść" - podpisano na obrazkach.

Pojawiły się również nawiązania do niemalże połowicznego podziału społeczeństwa - to bardzo mała różnica pomiędzy dwoma kandydatami w drugiej turze wyborów. Jeden z memów pokazuje dwie osoby w autobusie - jedna jest smutna, a osoba po drugiej stronie zadowolona. Obie postacie podpisano jako "Polacy". Na jednej z grafik widzimy również postać z gry GTA, która idzie w stronę Pałacu Prezydenckiego. "Och, znowu to samo".

Wybory prezydenckie 2025. Oberwało się też Rafałowi Trzaskowskiemu

Rozbawieni internauci żartowali również z porażki Rafała Trzaskowskiego. Pojawiło się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego i Radosława Fogla przy komputerze. Prezes PiS "mówi" do posła: "Weź no młody daj 0,3 więcej Trzaskowskiemu. Szlag ich rano trafi". Na kolejnym memie możemy zobaczyć Trzaskowskiego z uniesioną ręką z gestem zwycięstwa. "120-minutowy prezydent" - kpili internauci.

Na jednym z memów wklejono twarz prezydenta Warszawy na ciało Mariusza Pudzianowskiego i zażartowano ze słynnej wypowiedzi strongmana. "To i tak by nic nie dało, nie dałoby nic" - czytamy. Nawiązano również do serialu "Chłopaki z baraków". "Trzaskowski ogłaszający się prezydentem po 21 - 'Nie powinienem tego robić, ale c**j'".