Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, która nieustannie angażuje się w nowe przedsięwzięcia. Młoda celebrytka ma grafik przepełniony projektami i pracuje na pełnych obrotach. Kiedy tylko znajduje chwilę na odpoczynek, ucieka z Polski, aby na chwilę oderwać się od codziennego życia. Kilka dni temu poleciała na Bali. Na wakacjach nie zaniedbała obywatelskiego obowiązku i podczas pobytu w Indonezji wybrała się na głosowanie. Więcej przeczytasz tutaj. Julia Wieniawa śledzi najnowsze informacje dochodzące z Polski i właśnie zareagowała na wyniki wyborów prezydenckich.

Julia Wieniawa odpoczywa na Bali. Celebrytka skomentowała wyniki wyborów. Gorzkie słowa

2 czerwca 2025 roku ogłoszono oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Zwycięzcą został Karol Nawrocki, który otrzymał 50.89 proc. poparcia. Jego rywal Rafał Trzaskowski 49,11 proc. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze reakcje, wśród nich głos zabrała m.in. Julia Wieniawa. Młoda gwiazda podsumowała to krótko. Na InstaStories opublikowała zdjęcie z wakacji i dodała skromny opis. "Polsko... Ty jeszcze nie wiesz..." - czytamy. Na drugim slajdzie celebrytka była bardziej wylewna.

Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma

- podsumowała gorzko zwycięstwo Nawrockiego.

Monika Brodka skomentowała wyniki wyborów prezydenckich. Wokalistka dodała mocną grafikę

Monika Brodka jak wiele innych polskich celebrytów 1 czerwca także pochwaliła się wzięciem udziału w wyborach prezydenckich. Wokalistka wybrała się do lokalu wyborczego i oddała głos na prezydenta Warszawy, co podkreśliła na InstaStories. "Trzask prask, zagłosowane" - napisała. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów wokalistka dodała grafikę nawiązującą do przegranej Rafała Trzaskowksiego - widzimy zapłakaną minę, której usta są zrobione z charakterystycznych czerwonych korali. Tym samym nawiązała do Joanny Senyszyn, która podczas ostatniego marszu podarowała Małgorzacie Trzaskowskiej swoje czerwone korale. Więcej przeczytasz tutaj: Monika Brodka skomentowała wyniki wyborów. Mocna grafika!