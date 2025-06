1 czerwca, tuż po godzinie 21, poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich oraz dane dotyczące frekwencji. Według exit poll na prowadzeniu jest Rafał Trzaskowski z poparciem 50,3 procent głosujących. Karol Nawrocki uzyskał natomiast 49,7 procent. Różnica między kandydatami jest minimalna, więc wynik wyborów pozostaje niepewny do czasu przedstawienia oficjalnych danych przez PKW. Wśród osób, które zareagowały na doniesienia, znalazła się Matylda Damięcka. Artystka ponownie przygotowała autorską grafikę w charakterystycznym dla siebie stylu. Tak zinterpretowała wyniki.

Zobacz wideo My tu tak żyjemy. Druga tura | Co to będzie w Belwederze

Matylda Damięcka z wymowną grafiką. Tak podsumowała wyniki wyborów prezydenckich

Matylda Damięcka natychmiast odniosła się do wyników exit poll po drugiej turze wyborów prezydenckich. Artystka, znana ze swojego zaangażowania społecznego i charakterystycznych grafik, tym razem również nie zawiodła swoich odbiorców. Na wieść o minimalnym prowadzeniu Rafała Trzaskowskiego (50,3 proc.) nad Karolem Nawrockim (49,7 proc.), opublikowała na Instagramie sugestywną ilustrację. Na grafice widzimy niebieskie oko, któremu towarzyszy budzący niepokój napis. "Boję się, że jak zasnę, to obudzę się w (przekreślone: poniedziałek) Polsce". Grafikę zobaczysz w naszej galerii na górze strony.

Praca 39-latki jak zawsze zwróciła uwagę internautów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani artystki nie ukrywają, że wieczór wyborczy budzi w nich wiele emocji. "Nie idziemy spać", "Mam tak samo, strach iść spać", "Ja się nie boję. Odbieram ten obrazek pozytywnie", "Jak Ty to robisz tak szybko i mądrze?!" - komentowali grafikę.

Matylda Damięcka podsumowała Dzień Dziecka w kilku grafikach. Internauci nie kryją wzruszenia

Grafika dot. wyborów to nie jedyna, jaka pojawiła się 1 czerwca w mediach społecznościowych artystki. Z okazji Dnia Dziecka Matylda Damięcka zamieściła kilka ilustracji, które poruszyły internautów. Na jednej z grafik pojawił się napis: "Mamo, nie martw się, choćbyś nie wiem, jak się starała, i tak będziesz głównym przyczynkiem terapii twojego dziecka", a na innej: "Tato, rób tak, żebyś to ty nie był głównym powodem terapii twojego dziecka". Damięcka poruszyła także temat dzieci żyjących w krajach ogarniętych wojną oraz wspomnień z dzieciństwa, takich jak zapach gumy turbo czy oranżady. CZYTAJ WIĘCEJ: Damięcka doprowadziła internautów do łez. Grafiki na Dzień Dziecka mówią same za siebie