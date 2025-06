Marianna Schreiber zyskała rozgłos w mediach jako "żona ministra PiSu", która w tajemnicy przed nim w 2021 roku wzięła udział w castingu do programu "Top Model". Od tamtego momentu celebrytka przeszła sporą przemianę, do czego zresztą sama się przyznaje. Z okazji Dnia Dziecka 32-latka opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne zdjęcie wraz z córką Patrycją. Poznajecie?

Marianna Schreiber z okazji Dnia Dziecka pokazała zdjęcie sprzed lat. Przeszła sporą przemianę

Marianna Schreiber z okazji Dnia Dziecka podzieliła się na Instagramie wyjątkowym wpisem. Pokazała archiwalne zdjęcie swojej córki Patrycji, gdy była jeszcze niemowlakiem, a obok zamieściła aktualne zdjęcie dziewczynki z pierwszej komunii świętej. Zdjęcia opatrzyła wzruszającym opisem.

Dzisiaj Dzień Dziecka… i chcę wam powiedzieć, że nic lepszego w życiu mnie nie spotkało niż bycie córką i mamą. Bycie mamą Patrycji to sens mojego życia i powód do tego, by każdego dnia stawać się jeszcze silniejszą

- zaczęła na Instagramie. Następnie podziękowała swoim najbliższym. "Dzisiaj dziękuję mojej córeczce za dar bycia mamą tak cudownej dziewczynki i dziękuję mojej mamie za to, że dała mi życie. Wszystkiego Najlepszego dla was" - dodała celebrytka. Nie da się ukryć, że zarówno Marianna Schreiber jak i jej córka Patrycja bardzo się zmieniły. Archiwalne i aktualne zdjęcia zobaczycie tutaj:

Marianna Schreiber otwarcie o operacjach i zabiegach. Jej twarz jest nie do poznania

Marianna Schreiber otwarcie przyznała się do zmian, jakim poddała swoją twarz na przestrzeni ostatnich lat. "Operację nosa, mezoterapia, terapia osoczem, uelastycznienie skóry na twarzy i likwidacja przebarwień, brak solarium rzecz jasna (na starym zdjęciu myślałam, że opalanie jest super - dziś unikam słońca), podcinałam powieki, wypełniałam fałdy nosowo-wargowe, no i dbam o cerę, jak mogę. Oczywiście nosiłam też aparat na zęby, co cofnęło górną szczękę i zmniejszyło wystający zgryz oraz wyrównało zęby. Reszta to wiadomo - zadbałam o włosy, brwi itp." - wymieniła Schreiber na Instagramie. Całkiem niedawno głośno zrobiło się także o jej ostatniej operacji. Tym razem celebrytka zdecydowała się na powiększenie biustu. CZYTAJ TEŻ: Marianna Schreiber przeszła operację w Turcji. Towarzyszył jej partner