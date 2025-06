1 czerwca odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. Znane gwiazdy pokazały w mediach społecznościowych, że uczestniczą w tym ważnym wydarzeniu. Do ich grona dołączyli Aleksandra i Michał Żebrowscy. Para opublikowała post na Instagramie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zaskakujące okoliczności.

Aleksandra i Michał Żebrowscy zagłosowali w wyborach. Zrobili to w nietypowy sposób

Aleksandra i Michał Żebrowscy zagłosowali już w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zrobili to w nietypowy sposób. 1 czerwca pojawili się w okręgu wyborczym w strojach... z "Pana Tadeusza". W hashtagach podkreślili, że jest to stylizacja "prosto z planu". Żebrowska głosowała w eleganckiej sukience, a jej ukochany w stroju szlacheckim. Uwagę również przyciągały sportowe buty, które nie pasowały do kreacji. To jednak nie wszystko. Zakochani na głosowanie podążali w rytm muzyki. Bez wahania tańczyli poloneza. Fani nie ukrywali rozbawienia. Podkreślali, że chcieliby zobaczyć miny osób w komisji. Co sądzicie?

Aleksandra i Michał Żebrowscy nie zawsze są zgodni? Doszło między nimi do sporu

Aleksandra i Michał Żebrowscy nie zawsze są zgodni? Doszło między nimi do sporu

Aleksandra i Michał Żebrowscy jakiś czas temu wystąpili w podcaście "Jestem kobietą". W rozmowie opowiedzieli o swoim codziennym życiu. W pewnym momencie temat wywiadu zszedł na kwestię dzielenia się obowiązkami domowymi. Pojawił się pewien problem. - Kiedy ona [córka - przyp. red] przychodzi i prosi, czy mógłbym coś dla niej zrobić, to nigdy nie mówię: "za chwilę", tylko robię to w tym momencie, kiedy ona prosi. Naprawdę - powiedział Michał Żebrowski w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską. Stwierdzenie aktora spotkało się z osobliwą reakcją jego żony. - Nie robisz tak. Jak chcesz, to cię nagram - zwróciła się do męża. Uwaga nieco skonsternowała Żebrowskiego. - Jak to nie robię? Robię to, żeby dzieciak miał poczucie, że ta prośba jest dla ciebie najważniejsza. Odkładam telefon i robię to kakao czy wodę z sokiem - dodał. Żebrowska była w szoku. - Czasami są rzeczy, które robisz, ale jest to nierealne. Nie robisz tak i nie wiem, po co takie rzeczy mówisz - odparła żona aktora. Resztę przeczytacie TUTAJ.