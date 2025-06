1 czerwca trwa w Polsce druga tura wyborów prezydenckich. Polacy wybierają między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 i do godziny 21 trwa głosowanie. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) wyjawiła, że do godziny 12 frekwencja wynosiła 24,83 procent. Poinformowano także, że do tej godziny to w województwie małopolskim najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu. Politycy i celebryci publikują w sieci zdjęcia przed urnami wyborczymi i zachęcają Polaków do wzięcia udziału w wyborach. Swoje głosy oddali już także sami kandydaci na stanowisko prezydenta Polski, czym pochwalili się w sieci.

Kandydaci na prezydentów już oddali swój głos. W sieci pochwalili się zdjęciami z lokali wyborczych

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski pojawili się w swoich lokalach wyborczych. Politycy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia przed urnami wyborczymi. Karol Nawrocki zapozował do fotografii z całą rodziną. Zarówno kandydat na prezydenta, jak i jego bliscy stanęli uśmiechnięci przy urnie wyborczej z podniesionymi kciukami w górę. "Niech żyje Polska" - czytamy w opisie.

Rafał Trzaskowski na głosowanie wybrał się ze swoją żoną Małgorzatą. Para ubrana w eleganckie stroje zapozowała do zdjęcia w trakcie wrzucania kart wyborczych do urny. Polityk wykorzystał publikację do tego, aby zachęcić Polaków do głosowania. Przy okazji poinformował, do której godziny można oddać swój głos. "Kochani! My już zagłosowaliśmy, a wy? Lokale wyborcze otwarte są do 21!" - można przeczytać.

Celebryci publikują zdjęcia z głosowania. "07:30 rano, banan i woda na drogę i jedziemy zaraz głosować"

Celebryci także pochwalili się w sieci oddaniem swojego głosu w wyborach. Osoby mieszkające za granicą, w zależności od strefy czasowej, mogły głosować wcześniej. Zrobiła to m.in. Agata Rubik, która już od samego rana ruszyła do wyznaczonej placówki. "07:30 rano, banan i woda na drogę i jedziemy zaraz głosować. Mamy półtorej godziny w jedną stronę. U nas głosowanie już dzisiaj" - zakomunikowała żona Piotra Rubika i opublikowała w sieci zdjęcie przy urnie wyborczej, które możecie zobaczyć tutaj.