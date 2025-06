Dziennikarz ujawnia kulisy afery Steczkowskiej z TVP. "Szczyt bezczelności"

Justyna Steczkowska niedawno wróciła do kraju z Bazylei, gdzie z utworem "Gaja" reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Chociaż wielu miało nadzieję, że udział artystki w wydarzeniu zapewni Polsce zwycięstwo, to Justyna Steczkowska zajęła 14. miejsce w konkursie. Jak co roku organizatorem wyjazdu była stacja TVP. Niedawno w mediach społecznościowych artystki pojawił się zagadkowy wpis odnoszący się do stacji. Zdaniem dziennikarza Bartka Fetysza sprawa ma dotyczyć niezaproszenia Justyny Steczkowskiej na festiwal w Opolu.

Justyna Steczkowska w tajemniczym wpisie uderza w TVP. Już wiadomo, o co chodzi

Justyna Steczkowska 31 maja zaskoczyła publikacją na InstaStories. Wokalistka opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych zdjęcie z ekipą, z którą poleciała do Bazylei. W opisie zdjęcia dodała krótkie zdanie na temat stacji, która organizowała wyjazd. "Telewizja Polska złamała mi serce brakiem szacunku do naszej pracy" - podkreśliła wokalistka, jednocześnie nie wyjaśniając, co konkretnie miała na myśli. Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz Bartek Fetysz, który z ramienia TVP reprezentował Polskę na Eurowizji.

Telewizja Polska, trzy dni temu, opublikowała piękny zwiastun Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Trwać będzie trzy dni całe, zaproszono wszystkich, którzy zasługi mają w polskiej muzyce rozrywkowej. Będzie pop, rock, hip-hop, będą debiuty, SuperJedynki też będą. Będą nawet stand-upy i komedie. Ale największą komedią i przypałem jest brak zaproszenia dla Justyny Steczkowskiej

- napisał w mediach społecznościowych. W dalszej części publikacji dziennikarz podkreślił, że to właśnie Steczkowska powinna być jedną z gwiazd festiwalu, szczególnie w kontekście swoich ostatnich dokonań.

Chciałbym wiedzieć, jakim cudem, Artystka, która poświęciła tyle czasu i energii na dowiezienie takiego show, nie jest głównym i najjaśniejszym punktem tego festiwalu?

- napisał. "#sorrynotsorry, ale w tym roku to Justyna zjednała tysiące Polaków i brak zaproszenia jej do Opola to potwarz dla jej profesjonalizmu, pracowitości i włożonego serca w eurowizyjny projekt" - dodał Bartek Fetysz.

Bartek Fetysz dosadnie o działaniach TVP. "Dla mnie - szczyt bezczelności"

Bartek Fetysz wspomniał także o ważnej rocznicy, jaką dla Justyny Steczkowskiej jest trzydziestolecie pracy artystycznej. Podkreślił, że w kontekście tak ważnego jubileuszu brak uwzględnienia artystki podczas organizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu to hańba dla stacji. "Dla mnie - szczyt bezczelności, bo zamiast należnej jej korony za trzydziestolecie pracy artystycznej, które w tym roku obchodzi, otrzymała wilczy bilet i to woła o pomstę do... Ano właśnie, do kogo? Bo ktoś za tą decyzją stoi" - zakończył wpis.