Cleo, czyli tak naprawdę Joanna Klepko, pierwszy raz dała się poznać dzięki programowi "X Factor", choć nie przeszła tam castingu. W 2013 roku zaczęła współpracę z Donatanem, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła i zyskać status gwiazdy. Rok później wystąpiła wraz z raperem na Eurowizji. Do dziś wokalistka pojawia się na największych scenach i ma na koncie liczne sukcesy. Chętnie udziela wywiadów, opowiadając o twórczości, ale rzadko mówi o życiu prywatnym. W najnowszej rozmowie uchyliła rąbka tajemnicy i wspomniała o dzieciństwie oraz bracie.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo miała na Eurowizji to samo miejsce, co Steczkowska. Teraz jest w szoku!

Cleo opowiedziała o dzieciństwie. Ma brata bliźniaka

W rozmowie z "Faktem" gwiazda wróciła wspomnieniami do czasów dzieciństwa. "Mam większość wspaniałych wspomnień z tego okresu. Miałam to szczęście, by wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami" - zaznaczyła. "Lubiliśmy gry zespołowe i różne zabawy, które rozwijały nasze kreatywne myślenie. Z wielkim sentymentem wracam do tego czasu, kiedy materialnie nie miałam wiele, a jednocześnie życie dawało mi cenne doświadczenia, lekcje i cudowne chwile, które na zawsze wpisałam w portfolio wspomnień" - wyznała Cleo.

Niewielu wie, że piosenkarka ma brata bliźniaka, Piotra. Jak podkreśla gwiazda, jest on jej przyjacielem. "To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania. On jest umysłem ścisłym. Pamiętam, jak pomagał mi w rozwiązywaniu zadań matematycznych" - wspominała w wywiadzie. "Cudownie jest mieć brata bliźniaka. Spotykasz go pod sercem mamy i zostaje twoim przyjacielem na całe życie" - dodała.

Cleo szczerze o tym, co ma w lodówce

Gwiazda od lat występuje na scenie, a regularne koncertowanie wymaga sprawności fizycznej. To nie tylko kwestia sprawności, ale i odpowiedniego odżywiania. O tę kwestię zapytał Cleo reporter Plotka. Co piosenkarka ma w lodówce? - Na pewno warzywa i owoce. Kocham owoce. (...) Zabrzmię jak prawdziwa dietetyczka, ale faktycznie odżywiam się tak, że 80 procent mojego odżywiania to jest naprawdę zdrowe odżywianie, 20 procent – pozwalam sobie na jakieś fast foody czy nawet lody - przyznała. - Nie mam totalnego świra, ale staram się odżywiać zdrowo - zaznaczyła.

CleoOtwórz galerię