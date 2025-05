31 maja Anna Lewandowska postanowiła podzielić się z obserwatorami w mediach społecznościowych kilkunastoma ujęciami z mijającego miesiąca. Na jednym z nich celebrytka siedzi za kierownicą samochodu. Jak się okazuje, luksusowe auto, które prezentuje na zdjęciu, kosztuje krocie! Przekonajcie się, czym na co dzień jeździ znana trenerka fitness.

Zobacz wideo Krupińska odwiedziła Lewandowską w Barcelonie. Przetarła oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska pokazała, jakim autem jeździ. Jego cena to kosmos!

Na jednej z fotografii możemy zobaczyć, jak Lewandowska jedzie autem w luźnej stylizacji - białym t-shircie i czarnych legginsach, a na nosie ma okulary przeciwsłoneczne. Fani motoryzacji z pewnością zawiesili oko na jej samochodzie. Co to za model? Okazuje się, że trenerka najpewniej jest właścicielką Porsche 911. W środku możemy zobaczyć wyposażenie z najwyżej półki - w tym skórzane fotele. Jeśli chcielibyśmy sobie taki kupić, to nie lada wydatek. Jak się okazuje, ceny takiego pojazdu zaczynają się od... 680 tysięcy złotych i dochodzą do niemal 1,5 miliona! Za takie pieniądze moglibyśmy sobie kupić mieszkanie w Warszawie - w mniejszych miejscowościach moglibyśmy zaszaleć, kupując nawet dwa. Przed laty reporterzy przyłapali w Porshe 911 Speedster Roberta Lewandowskiego. To limitowana wersja auta, które rozpędza się do 100 km/h w... cztery sekundy!

Anna Lewandowska już wcześniej pochwaliła się drogim autem

Jak wielokrotnie podkreślała sama influencerka, nie pochodzi z bogatego domu, a na swoją pozycję od lat ciężko pracuje i poznała wartość pieniądza. Obecnie Lewandowscy mogą sobie pozwolić na wiele, a piłkarz często dokonuje drogich zakupów - w tym również nie żałuje na nieruchomości, a także samochody. W garażu ma Audi (m.in. RS6, RS7, Q7). W kolekcji sportowca znajduje się m.in. Daewoo Matiz. Wskazano również kilka modeli Mercedesa (S 560 Maybach, CL 63 AMG), Ferrari F12, Lamborghini Gallardo, Maserati GranTurismo, Porsche Cayenne GTS, a także Bentleya Continentala GT. W zeszłym roku Lewa pozowała z mercedesem klasy G - był to najpewniej model AMG 63 dedykowany na 2024 rok. Ceny podstawowego modelu zaczynają się od 540 tysięcy złotych.