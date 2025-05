Kolejny wielki sukces Polki za granicą. Maja Klajda to 22-letnia studentka psychologii z Łęcznej, która w 2024 roku otrzymała tytuł Miss Polonia i zgodnie z tradycją wzięła udział w tegorocznym konkursie Miss World. Mamy powód do świętowania, bo rywalizując z około 100. innych uczestniczek, Polka została ogłoszona II Wicemiss Świata podczas konkursu, który odbywał się w Hyderabadzie w Indiach. Tym samym przynajmniej częściowo powtórzyła wielki sukces Anety Kręglickiej, która triumfowała i zwyciężyła w konkursie w 1989 roku i Karoliny Bielawskiej, która została Miss World w 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Maja Klajda okrzyknięta II Wicemiss Świata. To kolejny sukces Polki

Maja Klajda podczas konkursu Miss World dotarła do finału wraz z trzema innymi pretenentkami: z Martyniki, Etiopii i Tajlandii, ale to właśnie ją ogłoszono II Wicemiss Świata. Oprócz tego zdobyła także tytuł Królowej Piękności Europy. "Miss Polonia 2024, Maja Klajda została II Wicemiss World zajmując tym samym trzecie miejsce na świecie! To największy sukces dla Polski po wielkich zwycięstwach Karoliny Bielawskiej i Anety Kręglickiej! Ogromna duma Maju! Gratulujemy z całego serca!" - czytamy na profilu Miss Polonia na Instagramie. Podczas przemówienia Maja Klajda wyznała, na czym chce się skupić po swoim zwycięstwie.

Będę poruszać ważne kwestie, zwracać na nie uwagę i szukać rozwiązań. Jedną z nich jest zdrowie psychiczne Europejczyków, ponieważ to nieustanny problem. Robię to w Polsce i bardzo chciałabym robić to dla ludzi w Europie i na całym świecie

- podkreśliła.

Maja Klajda przez 11 lat trenowała w Zespole Pieśni i Tańca Lublin

Kim jest Maja Klajda? Jakiś czas temu modelka była gościnią programu "Pytanie na śniadanie" i opowiedziała, że przez lata trenowała taniec. "Tańczę taniec ludowy i tam zawsze za sceną te przebiórki w kostiumach, które ważą 15 kg, to też działo się w takiej prędkości. Tańczyłam 11 lat w Zespole Pieśni i Tańca Lublin, bo stamtąd pochodzę" - wyznała. Klajda jest także absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i intensywnie działa w tym kierunku. Zainicjowała m.in. warsztaty dla młodzieży dotyczące zdrowia psychicznego. Dzieci wspiera także z racji bycia ambasadorką Fundacji Miss Polonia. Ostatnio zaangażowała się w pomoc tym, które są społecznie wykluczone.