Anna i Robert Lewandowscy prowadzą aktywnie swoje profile w mediach społecznościowych, które śledzą miliony internautów. Para początkowo unikała pokazywania wizerunków swoich dzieci w sieci. Jeśli Laura i Klara przewijały się na relacjach rodziców, to miały zasłonięte twarze. Ostatnio pod tym względem podejście pary mocno się zmienia. Anna Lewandowska właśnie pochwaliła się zdjęciem z córką.

Anna Lewandowska pokazała twarz córki. Trenerka ma powód do domu. Pochwaliła się pasją swojej pociechy

Anna Lewandowska wielokrotnie pokazywała w mediach społecznościowych, że jej córki są żywo zainteresowane sportem. Trenerka zabierała je ze sobą nawet na wspólne treningi, a Laura i Klara ochoczo uczestniczyły w ćwiczeniach z mamą. Klara trenowała nawet gimnastykę, ale jakiś czas temu skupiła się na treningach jazdy konnej, o czym jej mama poinformowała w mediach społecznościowych. Anna Lewandowska właśnie wyjawiła, że jej córka znowu wróciła do swojej największej pasji, czyli treningów gimnastycznych. Sportsmenka opublikowała w sieci zdjęcie z córką i nagranie z zawodów.

- podkreśliła Lewa. Co ciekawe na zdjęciu trenerka pokazała cała twarz swojej córki, ujętą w lusterku samochodowym. Jeszcze kilka lat temu nie było o tym mowy, bo Robert i Anna Lewandowscy bardzo pilnie strzegli wizerunku swoich córek.

Anna Lewandowska udostępniła w sieci kadr z młodszą córką. Trenerka zabrała ją do swojego nowego studia

Ostatnio do studia ćwiczeń Anna Lewandowska zabrała swoją młodszą córkę Laurę. Przedsiębiorczyni pod koniec zeszłego roku spełniła kolejne marzenie i otworzyła swoje studio fitness w Barcelonie. Gwiazda pochwaliła się, jak jej młodsza córka ćwiczy. Nie dało się nie zwrócić uwagi na jej... skarpetki, o czym wspomniała sama Lewa. O co dokładnie chodziło? Niebieski skarpetki dziewczynki, w których wspinała się na sprzęty do ćwiczeń, zrobiły prawdziwą furorę. Więcej przeczytasz tutaj: Lewandowska dodała zdjęcie Laury. Zwróciła uwagę na jeden szczegół i parsknęła śmiechem