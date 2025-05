Agata Rubik już jakiś czas temu wraz z rodziną przeprowadziła się z Polski do Stanów Zjednoczonych. Influencerka już od początkowych etapów decyzji o tak dużej życiowej zmianie chętnie relacjonowała nową codzienność w Miami. Chociaż początki nie były łatwe, to dziś rodzina Rubików doskonale czuje się na amerykańskiej ziemi. Ze względy na liczne przedsięwzięcia zawodowe Piotr Rubik bardzo często przylatuje do Polski. Dyrygent właśnie po raz kolejny zawitał do kraju, a jego partnerka relacjonowała wzięcie udziału w wyborach prezydenckich i pokazała, jak jest to zorganizowane dla Polonii żyjącej za oceanem.

REKLAMA

Agata Rubik bladym świtem ruszyła na głosowanie. "Powiedzieć wam, kto wygra?"

Kiedy w Polsce trwa cisza wyborcza, Polacy za granicą, w zależności od strefy czasowej, mogą już głosować. Agata Rubik na InstaStories poinformowała, że w czasie gdy ona została w Miami, jej mąż przyleciał do Wrocławia, gdzie spotkał się z teściami. Celebrytka zmobilizowała się i z samego rana wyruszyła w podróż, by móc oddać swój głos w wyborach prezydenckich.

07:30 rano, banan i woda na drogę i jedziemy zaraz głosować. Mamy półtorej godziny w jedną stronę

- zakomunikowała żona Piotra Rubika. Niedługo później zamieściła kadr, na którym widać polską flagę i informację o komisji wyborczej. "U nas głosowanie już dzisiaj. Powiedzieć wam, kto wygra?" - napisała celebrytka, nawiązując do różnicy czasy pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Kiedy będzie można zagłosować w Polsce? Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 1 czerwca od godz. 7:00 i zostaną zamknięte o godz. 21:00, o ile żadna z komisji nie wydłuży głosowania.

Agata Rubik już zagłosowała w wyborach prezydenckich. Pokazała zdjęcia Otwórz galerię

Agata Rubik została zapytana o finanse. Celebrytka nie zwlekała z odpowiedzią

Agata Rubik bardzo często porusza w mediach społecznościowych kwestie związane z kosztami życia za oceanem. Jakiś czas temu mówiła o bardzo wysokich cenach związanych z opieką medyczną w USA. Ukochana Piotra Rubika regularnie robi "Q&A" na Instagramie, gdzie fani mogą zadawać jej najbardziej nurtujące ich pytania. Ostatnio znowu pojawił się temat finansów. Jeden z internautów bez ogródek zapytał influencerkę, skąd wraz ze swoim partnerem biorą pieniądze na życie w USA. Agata Rubik skwitowała to krótko. - Stąd mamy pieniądze - z bankomatu - wytłumaczyła ze śmiechem. Więcej przeczytasz tutaj: Agata Rubik rozbroiła szczerością. Ujawniła, skąd ma środki na życie w USA