Przed nami sezon ślubny. Większość par rozmyśla o repertuarze muzycznym, który będzie odpowiadał zarówno im, jak i weselnym gościom. Z pewnością wielu chciałoby, aby najważniejszy dzień w życiu uświetniły muzyczne gwiazdy. "Super Express" dowiedział się, ile trzeba wydać, by popularni wokaliści czy zespoły zagrali na ślubie.

Zenek Martyniuk się ceni. Za tyle wystąpi na waszym ślubie Michał Wiśniewski

Nie da się ukryć, że na wielu weselach gości disco polo. Jedną z gwiazd tego gatunku muzycznego jest Zenek Martyniuk. Ile trzeba zapłacić, by zagrał na weselu? Państwo młodzi muszą przygotować grubą kopertę. Popularny Zenek, choć rzadko grywa na takich wydarzeniach, inkasuje za wesela nawet 50 tys. zł. Jeśli chodzi o zespół Boys, który lata temu wylansował utwór "Jesteś szalona", liczą sobie za występ 40 tys. zł. "Zespół nie jedzie tam się najeść i napić, tylko wykonać usługę, żeby klient był zadowolony" - wyjaśniał jakiś czas temu agent zespołu.

Jeśli chcecie, by na waszym weselu zaśpiewał Michał Wiśniewski, należy przygotować się na wydatek około 30 tys. zł. Podobną stawkę ma Magda Narożna znana z zespołu Piękni i Młodzi. "Uważam, że występ takich osób jak my, czy kolegów i koleżanek z branży, jest ekskluzywnym występem i kosztuje. Nie każdego stać na to, niestety. Taka jest prawda, chociaż ciężko mi to przechodzi przez usta. My jesteśmy taką wisienką na torcie imprezy" - mówiła gwiazda w rozmowie z Pomponikiem. Sławomir i Kajra zaśpiewają na imprezie za 25 tys. zł., a zespół Topky za występ weźmie od 15 do 20 tys. zł.

Norbi z najniższą stawką. Ten muzyk nie śpiewa na weselach

Jak wynika z informacji przekazanych przez "Super Express", najniższą stawkę w zestawieniu gwiazd ma Norbi. Za jego występ państwo młodzi zapłacą bowiem od 8 do 10 tys. zł. Okazuje się, że Skolim nie decyduje się na granie na weselach. Muzyk wyjawił nawet, że panna młoda... dobierała się do niego. "Ja bardzo nie lubię wesel grać. W życiu byłem zaproszony na trzy wesela. Dwie imprezy były superanckie. Na trzecim panna młoda chyba pomyliła imprezy. Była bardzo męcząca. Gitarzysta musiał ją odciągać. Nie chciałbym być powodem kłótni małżeńskich" - opowiadał Skolim w rozmowie z Jastrząb Post.