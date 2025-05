Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie są już razem od kilku miesięcy, a ich nagłe rozstanie było prawdziwą sensacją. Zanim tancerka oficjalnie potwierdziła rozpad związku, już wcześniej pojawiły się spekulacje, że przechodzą kryzys. Oboje bardzo długo nie odnosili się do plotek. Ostatecznie to właśnie Kaczorowska w programie Kuby Wojewódzkiego je potwierdziła. Maciej Pela nie unika wywiadów, w których wraca do bolesnego rozstania. Jeden z internautów zarzucił mu, że tancerz nadal ma nosić obrączkę. Tak mu odpowiedział.

Maciej Pela nadal nosi obrączkę? Zareagował na śledztwo internauty

Maciej Pela udzielił ostatnio obszernego wywiadu, w którym opowiedział o szczegółach rozstania z Agnieszką Kaczorowską. "Czas pokazuje, że sobie z tym nie poradziłem, ale też moim zdaniem uczciwie jest powiedzieć, że z pewnymi rzeczami człowiek sobie nie musi radzić albo po prostu sobie nie poradził. Co nie znaczy, że to jest to jest coś, co wpłynie negatywnie na dalsze miesiące i lata życia, bo okej, pewna porażka, bo w moim w moim odczuciu w moim odczuciu to, że sobie nie poradziłem z tą sytuacją psychicznie, emocjonalnie to była swego rodzaju porażka" - podkreślił w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Jeden z internautów stwierdził w komentarzach, że miał "przyłapać" tancerza. Dostrzegł na jednym ze zdjęć, że ten mimo rozstania z Kaczorowską rzekomo nadal nosi obrączkę. Co na to sam zainteresowany? Pela odniósł się do śledztwa internautów zabawnym cytatem z jednej z polskich komedii.

Odpowiem mądrością, której nauczyłem się jakiś czas temu. 'Jak złapią cię za rękę - mów, że to nie twoja ręka'. Nie noszę obrączki

- wymownie napisał, dorzucając rozbawioną emotikonę. "Wiecie, że w internecie można zobaczyć dużo dłoni prawda? Męskich, damskich?" - dodał. Zdjęcie relacji opublikowanej przez tancerza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maciej Pela mówi o teczkach na Agnieszkę Kaczorowską. "Użyję jeśli będzie trzeba"

Maciej Pela w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem został zapytany o to, czy wie, co było bezpośrednią przyczyną tego, że jego związek z Agnieszką Kaczorowską się rozpadł. Wyznał, że nie dostał od byłej już partnerki żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi, ale znalazł je na własną rękę. - To jest pytanie nie do mnie, czy to był inny mężczyzna, czy nie. Ja mam teczkę dowodów i mam teczkę faktów i jeżeli będzie trzeba, to zostanie użyta oczywiście. Natomiast to jest moja odpowiedź, którą znalazłem sam. Natomiast jaka jest odpowiedź drugiej strony? To pytaj drugą stronę - podsumował Pela.