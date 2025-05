Enya, a tak naprawdę Eithne Patricia Ní Bhraonáin, to irlandzka wokalistka. Przyszła na świat 17 maja 1961. Zainteresowanie muzyką wykazywała już w dzieciństwie. Zaczęła chodzić na konkursy wokalne. Wszystko przez rodziców, którzy zajmowali się muzyką amatorsko. Gdy miała zaledwie 19 lat, zyskała popularność występując w zespole Clannad. Po wielu sukcesach w branży rozrywkowej, Enya usunęła się w cień i zaczęła unikać mediów. Tak obecnie wygląda.

Enya od lat mieszka z kotami w zamku. Tak obecnie wygląda irlandzka piosenkarka

Enya rzadko kiedy mówi o swoim prywatnym życiu i niechętnie udziela wywiadów. W nielicznych rozmowach z mediami podkreślała, że zależy jej przede wszystkim na wartościowej działalności, a nie popularności. "Muzyka jest tym, co się sprzedaje. Nie ja ani to, za czym stoję. Zawsze tak chciałam" - wyznała lata temu.

Ostatnio jednak w sieci pojawiły się jej nowe zdjęcia. Fotografie zostały opublikowane na profilu Donegal Dancers. Są to tancerze Thomas i Emily Colangelo, znani także z widowiska Rhythm of the Dance. Mężczyźni zagościli na rodzinnym weselu w Donegal w Irlandii, gdzie wśród gości znalazły się również Enya i jej siostra Moya Brennan. Zdjęcia zrobiły furorę w sieci. Znajdziecie je poniżej.

Enya nie zdecydowała się wejście w związek małżeński czy macierzyństwo. Lata temu przyznała, że bardzo się tego obawiała. "Boję się małżeństwa, ponieważ obawiam się, że ktoś może mnie chcieć z powodu tego, kim jestem, a nie dlatego, że mnie kocha" - wyznała w irlandzkim magazynie muzycznym "Hot Press" w 1991 roku. W codziennym życiu nie czuje się samotna. Towarzyszą jej koty. "Uwielbiam koty, kiedyś miałam 12. To był stan błogości - leżały i wygrzewały się na słońcu, a potem do mnie przychodziły i wspinały mi się na szyję" - dodała jakiś czas temu.

Enya mieszka w wiktoriańskim zamku. Odcięła się od świata

Enya mieszka w wiktoriańskim zamku nieopodal Dublina. Co ciekawe, posiadłość nie należy do najtańszych. Jest warta około dwóch i pół miliona funtów. Piosenkarka nawet z rodziną ma ograniczony kontakt. "Nie widujemy jej zbyt często. Żyje jak królowa. Jest odludkiem" - podkreślił jej wujek Noel Duggan w rozmowie z "The Sun" w 2016 roku. Sama artystka wyznała, że rozumie, że nie każdy jest w stanie zaakceptować jej decyzję. Dodała, że potrzebuje odpowiedniej przestrzeni dla muzyki, która jest dla niej na pierwszym miejscu. "I choć na początku człowiek to zrozumie, to po pewnym czasie pojawia się coś w rodzaju zazdrości wobec muzyki" - mówiła w wywiadzie z "The Belfast Telegraph" w 2015 roku.