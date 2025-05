Telewizja Polska na kilka godzin przed ciszą wyborczą wyemitowała koncert "Wznieś serce nad zło…". Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Koncert prowadzą Paulina Chylewska i Robert Stockinger. Zapowiedziano występy Kuby Badacha, Haliny Mlynkovej, Piotra Cugowskiego, Nataszy Urbańskiej, Łukasza Drapały, Kamila Bednarka i Filipa Gurłacza. Ten dał się poznać nie tylko jako aktor i dobry tancerz za sprawą "Tańca z gwiazdami", gdzie w parze z Agnieszką Kaczorowską zajęli drugie miejsce. Zaśpiewał na scenie na wodzie w podpoznańskim Lusowie, a widzowie ocenili jego umiejętności.

Filip Gurłacz wystąpił na koncercie TVP. Widzowie podsumowali jego wokal

Filip Gurłacz ma wiele talentów. W "Tańcu z gwiazdami" udowodnił, że ciężką pracą każdy może nauczyć się ruszać. Aktor potrafi również śpiewać. Udowodnił to 30 maja, podczas koncertu "Wznieś serce nad zło...". Na scenie zaprezentował aż trzy utwory, jednym z nich była niezapomniana piosenka Edmunda Andrzeja Fettinga "Nim wstanie dzień".

Wystąpił również z Januszem Radkiem i Damianem Ukejem z utworem "Tango na głos orkiestrę i jeszcze jeden głos" Maryli Rodowicz. Słynny "Korowód" Marka Grechuty zaśpiewał z Haliną Mlynkovą i Januszem Radkiem. W sieci szybko pojawiły się pierwsze oceny. Część z widzów nie ukrywała, że występy aktora przypadły im do gustu. "Cudownie", "Wszechstronnie znakomity", "Utalentowany" - można przeczytać. Nie zabrakło i mniej przychylnych komentarzy, jednak były one w zdecydowanej mniejszości. "Filip tańczysz super, ale nie śpiewaj", "Słabo śpiewa" - pisali internauci w sekcji komentarzy na Facebook'u Telewizji Polskiej.

