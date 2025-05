Rafał Trzaskowski w czasie intensywnej kampanii wyborczej może liczyć na wsparcie żony. Od lat tworzą zgrane małżeństwo. Małgorzata Trzaskowska aktywnie udziela się też w mediach społecznościowych. W piątkowym wydaniu "halo tu polsat" zdradziła, jak poznała męża. - Mój brat studiował w Warszawie i studiował na jednym roku z moim mężem, więc na zakończenie roku jako przedstawiciel rodziny pojechałam na tę imprezę. Tam miałam okazję spotkać swojego przyszłego męża. Przetańczyliśmy całą noc. Rafał zaczął przyjeżdżać tutaj na Śląsk, odwiedzić mojego brata. Przy okazji my się spotykaliśmy - wyjawiła. 30 maja pojawiła się u boku Rafała Trzaskowskiego w Chojnicach. Niespodziewanie zasiadła naprzeciw męża i zadała mu prywatne pytanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Małgorzata Trzaskowska zaskoczyła swojego męża. Zadała mu takie pytanie

Rafał Trzaskowski na finiszu kampanii wyborczej 30 maja postanowił odwiedzić Chojnice, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta. Ci mogli zadać kilka pytań kandydatowi na prezydenta. W pewnym momencie na scenie naprzeciw polityka zasiadła jego żona z mikrofonem. - Małgosia z Rybnika - przedstawiła się i przeszła do sedna.

Dokąd pójdziecie z żoną na randkę w sobotę, po ośmiu miesiącach pracy i kampanii

- zapytała Małgorzata Trzaskowska, na co tłum żywo zareagował oklaskami. Jej mąż nie potrafił ukryć śmiechu.

Rafał Trzaskowski szybko odpowiedział na zadane pytanie. - Gdziekolwiek sobie żona zażyczy. Jak znam życie, to rowery i do Lasu Kabackiego - powiedział kandydat na prezydenta. - Od tego zacznijmy - doprecyzowała Małgorzata Trzaskowska.

Małgorzata Trzaskowska i Rafał Trzaskowski mają dwójkę dzieci. Tak wygląda ich 21-letnia córka

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy wspólnie wychowują urodzoną w 2004 roku Aleksandrę i Stanisława, który przyszedł na świat pięć lat później. Rzadko publikują rodzinne kadry, na których widać ich dzieci. Prezydent Warszawy zrobił wyjątek i zamieścił na Instagramie fotografię, na której można zobaczyć 21-letnią Olę. Przypatrując się uśmiechniętym na zdjęciu córce i ojcu, możemy łatwo dostrzec podobieństwo Aleksandry do Trzaskowskiego. Nie umknęło to także internautom, którzy szybko porównywali ją do znanego taty.