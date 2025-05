Wspólne nagranie Zenka Martyniuka i Rafała Trzaskowskiego kilka miesięcy temu wywołało w sieci niemałe poruszenie. Można było zobaczyć, jak prezydent Warszawy wraz z liderem zespołu Akcent żartują, nawiązując do słów piosenki króla disco polo. Wówczas kandydat na prezydenta KO dopytywał wokalistę "czy będzie jakiś ciąg dalszy". Zdaje się, że właśnie nastąpił. Karol Nawrocki także nagrał wideo z Zenkiem Martyniukiem. Wokalista jasno dał do zrozumienia, kto może liczyć na jego głos w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ta odbędzie się już 1 czerwca.

Zobacz wideo Danuta Martyniuk o Wielkanocy i poznaniu Zenka. Kiedy zobaczyła w nim przyszłego męża?

Zenek Martyniuk z Karolem Nawrockim. Padło nawiązanie do Rafała Trzaskowskiego

Karol Nawrocki na kilka godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich, która potrwa do momentu zakończenia głosowania, opublikował w serwisie X materiał wideo z Zenonem Martyniukiem. - Panie Zenku, ciąg dalszy nastąpił. Czas pokazał - powiedział kandydata na prezydenta wspierany przez PiS. - Otóż to - odpowiedział lider zespołu Akcent. Po chwili obaj wybuchnęli śmiechem, zbijając piątkę.

Czas pokazał

- napisał Nawrocki, nawiązując do słów Rafała Trzaskowskiego, które padły podczas nagrywania wideo z Zenkiem Martyniukiem. Tym samym król disco polo jasno obwieścił, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Joanna Kurska oceniła wideo Zenka z Trzaskowskim. Wspomniała o jego żonie

Materiał wideo Rafała Trzaskowskiego z królem disco polo był szeroko omawiany nie tylko przez fanów wokalisty. Spotkanie lidera zespołu Akcent z prezydentem Warszawy oceniła również Joanna Kurska. Nie jest tajemnicą, że żona Jacka Kurskiego od lat zna się z Danutą Martyniuk. "Zenek jest apolityczny. Trzaskowski zadzwonił, poprosił o nagranie i Zenek się zgodził, bo jest sympatycznym człowiekiem. Nie wiem tylko, co na to wszystko Danusia. Dużo rozmawiamy o polityce i poglądy mamy bardzo podobne. Jak Zenek po takim nagraniu wróci do domu? Myślę, że bieda będzie, Danusia już czeka z wałkiem i zgotuje mu niezłe piekiełko" - żartowała w rozmowie z Plejadą.