Julia Wieniawa od kilku dni dzieli się z fanami relacjami z pobytu na Bali. Jurorka "Mam talent!" dołączyła do grupy dziewięciu kobiet świętujących na wieczorze panieńskim instruktorki jogi Magdaleny Janik. Wśród uczestniczek znalazła się również Maria Prokop - żona Marcina Prokopa - jak się okazuje, nowa bratnia dusza Julii. Fani celebrytki zwracają jednak uwagę na jedno. Obok kreacji Wieniawy trudno przejść obojętnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gąsiewska o Wieniawie. Mają kontakt po serialu?

Julia Wieniawa bawi się na wieczorze panieńskim na Bali. Zaszalała ze stylizacją

Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło symbolicznych akcentów - kobiety nosiły jednolite kowbojskie kapelusze, bawiły się nad basenem, a podczas jednej z przejażdżek autokarem radośnie śpiewały "Take Me Home, Country Roads". Nie da się ukryć, że Julia Wieniawa jak zwykle przyciągnęła uwagę wyborem kreacji. Tym razem postawiła na iście plażowy zestaw w stylu boho. Minionego wieczoru celebrytka miała na sobie jasny top na cienkich ramiączkach ze zdobieniami w muszelkowy wzór. Do niego dobrała długą szydełkową spódnicę w kolorze śmietankowym. Całość uzupełniły dodatki - torebka/koszyk plażowy z różowym wykończeniem, minimalistyczna biżuteria i białe klapki. Specjalnie na tę okazję Wieniawa zrezygnowała także z mocnego makijażu na rzecz subtelnego glow. Zdjęcia stylizacji zobaczysz tutaj:

Julia Wieniawa zapozowała na BaliOtwórz galerię

Robert Czerwik skrytykował strój Julii Wieniawy. Tak mu odpowiedziała

Julia Wieniawa przez niektórych uważana jest za i osobę, która doskonale orientuje się w modowych trendach. A jednak nawet i jej zdarza się zaliczyć modową wpadkę. Tuż po wiosennej ramówce TVN stylista Robert Czerwik skrytykował nietypową stylizację Julii Wieniawy. - Julia miała taką stylizację na jednym evencie, że miała jedną nogawkę krótką, drugą długą i taki transparentny gorset z żywicy z jakąś taszą na piersiach. To było tak przekombinowane, tak niepotrzebne - wspominał Robert Czerwik w rozmowie z influencerką Martą Zgutczyńską. Mimo słów krytyki Julia Wieniawa zareagowała na to z dystansem. - Julia napisała do mnie następnego dnia i powiedziała: Robert, widziałam twoją ocenę i zgadzam się z tobą w stu procentach. Przyznaję, że to było za mocne i niepotrzebne - wyjawił Czerwik. CZYTAJ WIĘCEJ: Czerwik nie miał litości dla stroju Wieniawy. Bardzo szybko mu odpowiedziała.