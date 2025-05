Pod koniec maja Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, zaskoczyli swoich fanów tajemniczymi wpisami sugerującymi rozstanie. Forum internetowe natychmiast zostało zalane lawiną spekulacji i emocjonalnych komentarzy ze strony internautów. Teraz para postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak się okazało, całe zamieszanie było elementem kampanii promującej ich nowy serial "Ślub w 30 dni". W najnowszym wpisie odnieśli się również do skrajnych reakcji, jakie wywołała akcja.

Fit Lovers odnieśli się do krytyki po ujawnieniu nowego projektu. "Serial reality, który spolaryzował, zanim ktokolwiek go zobaczył"

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz przez kilka dni publikowali w mediach społecznościowych niepokojące wpisy i nagrania sugerujące poważne problemy między nimi - w tym nagranie sprzed sądu i tajemnicze wypowiedzi. Fani zaczęli podejrzewać, że para przechodzi kryzys, a niektórzy uwierzyli nawet w rozstanie. Jak się jednak okazało, wszystko było elementem kampanii promującej ich nowy serial zatytułowany "Ślub w 30 dni", który ma się ukazać 30 maja na platformie streamingowej. "Powiedzieć, że przez ostatnie dni przez internet przeszło tornado - to jak nic nie powiedzieć. Ale tak to już jest, jak ogłaszasz swój projekt życia!" - przekazała w jednym z postów para. Niestety, odbiór wśród internautów był dość negatywny - fani zarzucali im nieuczciwość, dziecinadę i grę na emocjach. W najnowszym poście Fit Lovers w końcu postanowili odwołać się do krytyki ze strony internautów.

Serial reality, który spolaryzował, zanim ktokolwiek go zobaczył... Już dziś premiera. Jedni już z popcornem nie mogą się doczekać. Drudzy - z opinią gotową przed seansem. Obie grupy powitamy równie serdecznie o 19:00

- napisali na Instagramie.

Fit Lovers ogłosili projekt życia. "Jedyny taki w Polsce"

Przypomnijmy, że ślub Pameli Stefanowisz i Mateusza Janusza odbył się we wrześniu 2024 roku w Gruzji. Fit Lovers tłumaczą, że serial powstał na prośbę fanów, którzy domagali się więcej materiałów z ich wesela. Produkcja ma być bez cenzury i jak zapowiadają, ma to być pierwszy taki projekt w Polsce. "Odkąd urywki nagrań z naszego ślubu pojawiły się w Internecie, nie było końca pytań: 'Gdzie to będzie można zobaczyć?', 'Co tam się działo?!', 'Dawać więcej!', 'Zróbcie z tego film do kina!'. W końcu możemy to powiedzieć! Udało nam się sprostać waszym oczekiwaniom. (...) Serial reality. Bez cenzury. Jedyny taki w Polsce" - napisała para na Instagramie.