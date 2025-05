Joanna Senyszyn okazała się jedną z najbardziej barwnych osobistości podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi. 76-letnia polityczka podbiła serca przede wszystkim młodych wyborców, których porwała swoimi szczerymi wypowiedziami i pogodą ducha. Na fali popularności w sieci coraz częściej mogliśmy natrafić na memy z udziałem Senyszyn, które jak sama opowiadała, bardzo jej się podobały. To właśnie m.in. na ich temat porozmawiała w "halo tu polsat" z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem.

Zobacz wideo Joanna Senyszyn przekazała korale Małgorzacie Trzaskowskiej

Joanna Senyszyn opowiedziała o swoim ulubionym memie. Jest on związany z Katy Perry

Podczas wizyty w "halo tu polsat" Senyszyn rozmawiała zarówno o swoich kultowych już czerwonych koralach, jak i jej nowym medialnym wizerunku, który dotarł do młodych wyborców. Gdy temat zszedł na kwestię popularnych memów o polityczce, ta wyjawiła prowadzącym, który z nich należy do jej ulubionych. - Bardzo lubię te memy o sobie. Najbardziej mem jak Katy Perry mówi, że "oglądałam kosmos z takiego dystansu, jaki ma do siebie Joanna Senyszyn, a że spodziewamy się dziecka, to jak będzie dziewczynka, damy jej Joanna, a jak chłopiec, to Senyszyn" - opowiedziała z uśmiechem była kandydatka na prezydenta.

Ów mem faktycznie istnieje i możemy go znaleźć m.in. na facebookowych stronach. Przedstawia on wizerunek popularnej amerykańskiej piosenkarki i odnosi się do jej lotu w kosmos, który miał miejsce w kwietniu bieżącego roku.

Joanna Senyszyn nie zatrzymuje się po zakończeniu kampanii. Dostała audycję w radiu

Podbijając serca internautów, Joanna Senyszyn zyskała też na nowo sporą uwagę mediów. Za jej sprawą radio RMF FM zaprosiło polityczkę do poprowadzenia na ich antenie autorskiego cyklu "Jak żyć, być i kochać w XXI wieku". Audycja rozpoczęła się 26 maja i ma potrwać przez tydzień, a każdy jej odcinek jest emitowany po godzinie 9. "Rozmawiamy o tym, jak znaleźć miłość, jak ją zatrzymać, jak nie zwariować od randkowania i jak zadbać o siebie" - opisano cykl w mediach społecznościowych RMF FM. Fani Senyszyn nie kryli ekscytacji tą nowiną. "Kocham pani mądrość życiową", "Mentorka", "Moja idolka" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.