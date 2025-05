Bomba zdradziła fanom, ile waży. Dodała sarkastyczny komentarz

Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", od lat intensywnie pracuje nad swoją sylwetką i przeszła dużą metamorfozę. Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, jedna z fanek zapytała ją o aktualną wagę. Odpowiedź celebrytki może zaskoczyć.

Sylwia Bomba zdradziła, ile teraz waży. "Ponoć prawdziwa kobieta kończy się na 55 kg, ale cóż począć"

Fani programu "Gogglebox. Przed telewizorem" od 2014 roku z zainteresowaniem śledzą nie tylko nowe odcinki show, ale też życie prywatne swoich ulubionych uczestników w mediach społecznościowych. Dużą rozpoznawalnością cieszy się Sylwia Bomba, która na przestrzeni ostatnich lat przeszła spektakularną przemianę. Ostatnio gwiazda TTV zorganizowała na Instagramie sesję Q&A, podczas której jedna z obserwatorek zapytała ją o aktualną wagę. Nie musiała czekać długo na odpowiedź celebrytki.

Mam 171 cm i ważę 60 kg. Ponoć prawdziwa kobieta kończy się na 55 kg, ale cóż począć

odpowiedziała z przekąsem na InstaStories, dołączając zdjęcie aktualnej sylwetki. Znajdziesz je tutaj:

Bomba, podobnie jak inni uczestnicy programu - Mateusz "Big Boy" Borkowski czy Agnieszka Kotońska - nie ukrywa, że odchudzanie wymagało od niej wiele samozaparcia i zmiany stylu życia. Metamorfoza była wynikiem zdrowego odżywiania i regularnych ćwiczeń. Fani mogą porównać efekty, oglądając archiwalne materiały publikowane m.in. na oficjalnym profilu programu TTV, które pokazują, jak uczestnicy wyglądali przed zmianą.

Sylwia Bomba zrzuciła 30 kilogramów. Raz na zawsze rozprawiła się z krążącą plotką

Po tym, jak 37-latce udało się zrzucić 30 kilogramów, w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje, czy nie sięgnęła po popularny w ostatnim czasie preparat stosowany przez osoby chore na cukrzycę. W najnowszym wywiadzie celebrytka odniosła się do tych plotek, stanowczo je dementując.

Nigdy ich nie stosowałam, bo widzę, co się dzieje z moimi koleżankami w momencie, kiedy je zażywają. Rzeczywiście, rezultaty są niesamowite, natomiast widzę też, co się z nimi dzieje, gdy przestają ten lek zażywać

- wyznała w rozmowie z Newserią. - Dla mnie mimo wszystko najważniejsze jest zdrowie. Efekt wizualny i to, że wchodzimy w końcu w sukienkę w upragnionym rozmiarze 36-38, to jest jedno, ale dużo ważniejsze jest to, w jaki sposób ten efekt osiągamy - dodała.