28 maja Andrzej Duda po raz trzeci wystąpił w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero. Ponieważ rozmowa miała miejsce pod koniec kampanii prezydenckiej, transmisja na żywo cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów. Wielkie emocje wzbudził także sam sposób prowadzenia rozmowy, a nawet to, jak zaprezentował się sam gość. O ocenę stylizacji prezydenta RP zapytaliśmy stylistkę wizerunku i ekspertkę modową Karolinę Kotas.

REKLAMA

Zobacz wideo Orędzie Andrzeja Dudy przed drugą turą wyborów. "Zwracam się do państwa z prośbą"

Andrzej Duda wyluzowany w mowie i stylu. Ekspertka: "Może sobie na to pozwolić". Takie ma powody

Stylistka w rozmowie z Plotkiem rozstrzygnęła, czy takie elementy stylizacji jak podwinięte rękawy podczas rozmowy w Kanale Zero to nietakt, czy też odpowiedni wybór. - Stylizacja Prezydenta Andrzeja Dudy w Kanale Zero to doskonały przykład dopasowania ubioru do kontekstu sytuacyjnego. Mamy tu białą koszulę z podwiniętymi mankietami, rozpiętą pod szyją, bez krawata, zestawioną z szarymi, materiałowymi spodniami, nieformalnymi, ale wciąż schludnymi. To nie jest oficjalny garniturowy look, ale też nie jest przesadnie casualowy - oceniła Karolina Kotas.

Okazało się, że zarówno ubiór jak i wielokrotnie przywoływane w mediach "wyluzowanie" Andrzeja Dudy podczas rozmowy z redaktorami Kanału Zero nie są przypadkowe. Wszystko to wiąże się z aktualnym miejscem prezydenta w polskiej polityce. - W mojej ocenie ta stylizacja jest bardzo spójna z aktualnym momentem życia prezydenta - końcówką kadencji, kiedy może pozwolić sobie na więcej swobody -zarówno w stroju, jak i tonie wypowiedzi. Nie jest to wystąpienie do wyborców, nie jest to uroczystość państwowa. To luźna rozmowa w programie, który sam w sobie ma bardzo nieformalny charakter - wyjaśniła ekspertka modowa Plotkowi.

Andrzej Duda dobrze przemyślał wystąpienie w Kanale Zero. Wtórowali mu Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek

Karolina Kotas zauważyła, że warto też zwrócić uwagę na to, iż gospodarze programu ubrani są identycznie - biała koszula, brak krawata, podwinięte rękawy - całość buduje atmosferę równości, luzu i rozmowy przy kawie, a nie oficjalnego przemówienia. - Garnitur i krawat byłyby tu wręcz nie na miejscu - zbyt sztywne, zbyt odklejone od klimatu programu. Stylizacja prezydenta, choć z przymrużeniem oka i lekkim uśmiechem, jest jak najbardziej trafiona - dodaje. Stylizacje wszystkich rozmówców zobaczysz tutaj:

Andrzej Duda w Kanale ZeroOtwórz galerię