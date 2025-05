Shawn Mendes to kanadyjski piosenkarz, który ma na koncie wiele hitów. Fani muzyka uwielbiają jego piosenki "Treat You Better", "Wonder" oraz "Mercy". W listopadzie 2024 roku ukazała się płyta "Shawn". Nową muzykę Mendes zaprezentował na żywo w kilku wybranych krajach. Koncerty odbyły się m.in. w miastach w Europie oraz Ameryce Południowej. Teraz jednak wokalista z przytupem powraca na scenę. Właśnie zapowiedział trasę koncertową po Europie oraz Ameryce Północnej.

Shawn Mendes przyjedzie do Krakowa. "To zaszczyt"

Shawn Mendes opublikował na swoim instagramowym profilu zapowiedź trasy koncertowej "On The Road Again". Muzyk wystąpi m.in. w Monachium, Madrycie, Zurychu oraz Los Angeles. Mendes nie zapomniał także o Polsce. Już 5 sierpnia 2025 roku wystąpi w TAURON Arenie w Krakowie. W długim opisie muzyk opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na całkowity powrót do koncertowania. Przypomnijmy, że w 2022 roku Mendes odwołał trasę, w tym dwa wydarzenia Krakowie. "Szczerze mówiąc, zanim zagrałem w Ameryce Południowej kilka miesięcy temu, byłem przerażony. Nie byłem pewien, jak to będzie być znowu w trasie i mój Boże, spędziłem absolutnie najlepszy czas. To były jedne z najlepszych koncertów w moim życiu. Czuję, że czas poza domem pozwolił mi wrócić i przypomnieć sobie, jak niewiarygodnie wyjątkowe jest granie na żywo. To zaszczyt i jestem po prostu niezmiernie wdzięczny, że po dziesięciu latach wciąż pojawiacie się z tak wielką miłością" - napisał Shawn Mendes w mediach społecznościowych.

Shawn Mendes o odwołanych koncertach. Musiał "odnaleźć równowagę"

W 2022 roku Shawn Mendes odwołał trasę koncertową "Wonder: The World Tour". Powodem jego decyzji były problemy zdrowotne. Jak twierdził muzyk, koncertowanie po pandemii okazało się dla niego zbyt trudne. "Po rozmowach z moim zespołem i współpracy z niesamowitą grupą specjalistów ds. zdrowia, stało się dla mnie jasne, że muszę poświęcić czas, którego nigdy wcześniej sobie nie dałem — by odnaleźć równowagę i wrócić silniejszy. (...) Muszę potraktować moje zdrowie priorytetowo" - czytaliśmy w oświadczeniu. Mendes otwarcie mówił także o tym, że korzystał z pomocy terapeuty. "Poświęcam dużo czasu na terapię, wrócenie do równowagi" - mówił, cytowany przez portal latimes.com.