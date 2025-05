Marianna Schreiber niedawno udała się do Stambułu, gdzie w jednej z tureckich klinik przeszła operację powiększenia piersi. Cały pobyt relacjonowała na swoim Instagramie. U boku celebrytki nie zabrakło jej obecnego partnera, Piotra Korczarowskiego.

Marianna Schreiber powiększyła piersi. Na zabieg wybrała się do Turcji. "Mam najlepszą opiekę na świecie"

Marianna Schreiber podjęła decyzję o powiększeniu piersi i jak podkreśliła, zrobiła to w ramach współpracy. Jak już wiadomo, nie była tam sama - towarzyszył jej nowy partner, Piotr Korczarowski, który wspierał ją przez cały czas pobytu w szpitalu. - Mam najlepszą opiekę na świecie i najlepszy widok na świecie. I mężczyznę, który będzie ze mną całą noc - opowiadała na Instagramie. Celebrytka podzieliła się także radością z efektów operacji. Choć przyznała, że po zabiegu nie jest łatwo, wyraziła wdzięczność wobec personelu kliniki oraz swojego partnera. - Nie jest łatwo, ale czuję wdzięczność, jestem szczęśliwa, że już po wszystkim - wyznała po operacji. - Chciałabym także podziękować Piotrkowi za to, że ze mną tu jest, za to że mnie karmi i będzie tu ze mną nocować - dodała. Pokazała również swoim obserwatorom, jak wyglądał jej posiłek po operacji - wszystko to w ramach współpracy z kliniką. Zdjęcia zobaczycie tutaj:

Marianna Schreiber związała się z politykiem Konfederacji. "To ja wyszukałem do niej kontakt"

Piotr Korczarowski otwarcie przyznaje, że Marianna Schreiber zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jak sam wspomina, to on pierwszy postanowił się z nią skontaktować. "To ja wyszukałem do niej kontakt. (...) Marianna nie była nawet zainteresowana wywiadem dla jakiejś podrzędnej stacji. Przy jej popularności to była strata czasu. Namówiłem ją jednak, a potem przyszedł dzień, w którym spojrzeliśmy sobie w oczy. Od tej chwili nic już nie było takie samo. Nie mogliśmy sobie miejsca znaleźć, bo kiedy kobieta, która nigdy nie była szczerze kochana, trafi na mężczyznę, który nigdy nie był naprawdę doceniony, dzieje się magia" - podkreślił w poście na Instagramie. CZYTAJ WIĘCEJ: Korczarowski rozpływa się na temat początków relacji ze Schreiber. "Spojrzeliśmy sobie w oczy"