Paula Karpowicz występuje w zespole Topky. W mediach głośno jest nie tylko o jej karierze, ale także życiu prywatnym. W maju 2023 roku wokalistka stanęła na ślubnym kobiercu z Grzegorzem Zimeckim. Nie oszczędzali na organizacji wesela. - Budowaliśmy wszystko od zera. Ślub to jedno, ale wesele to drugie. Bez strojów, bez sukni... Myślę, że około 200 tysięcy - wspominała to wydarzenie w wywiadzie dla portalu Shownews.pl. Mąż wokalistki jest menedżerem gwiazd. Współpracuje m.in. z Caroline Derpieński, o której Paula Karpowicz opowiedziała w nowym wywiadzie.

Paula Karpowicz szczerze o Caroline Derpieński. Co za słowa!

Paula Karpowicz przyznała w wywiadzie z Karoliną Motylewską z Jastrząb Post, że miała okazję poznać Caroline Derpieński. Jak ją ocenia? - Bardzo lubię [Caroline Derpieński - przyp.red.]. Naprawdę, ja nie znam też jej dobrze. Miałyśmy okazję rozmawiać parę razy. Bardzo prywatnie mi się z nią super rozmawia - powiedziała gwiazda zespołu Topky. Paula Karpowicz wspomniała także o charakterze Caroline Derpieński. - Wbrew pozorom jest to bardzo wrażliwa dziewczyna, także naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna dziewczyna, z którą jest o czym porozmawiać. Można spędzić z nią czas i naprawdę jest to czas fajny, nie jest nudny. Złego słowa o niej nie mogę powiedzieć - wyznała wokalistka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Paula Karpowicz o weselnej kopercie. Powiedziała to wprost

Podczas ostatniego finału "Tańca z gwiazdami" porozmawialiśmy z Paulą Karpowicz na temat zawartości kopert weselnych. - To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę każdy ma inny przedział, budżet. Ostatnio byliśmy na weselu i w sumie sama nie wiedziałam, ile do tej koperty włożyć - zaczęła gwiazda Topky. - Patrząc na to, ile daje się na chrzciny, jakie są prezenty, to w ogóle jest kosmos... Gienia, Gienia świat się zmienia! - uzupełniła i złapała się za głowę. Na koniec Paula Karpowicz stwierdziła, że każdy powinien indywidualnie zastanowić się nad swoim budżetem. - Niech każdy daje tyle, ile jest w stanie - skwitowała członkini zespołu Topky w rozmowie z nami.