Przyjazd Duy Lipy do Czech od kilku dni budzi wielkie emocje nie tylko z powodu trwającej od marca 2025 roku trasy "Radical Optimism". Wyjątkowe chwile na jednym z jej występów u naszych zachodnich sąsiadów przeżyła Ewa Farna. Najpierw była zaskoczona, gdy światowa gwiazda 27 maja wykonała jej piosenkę "Na ostri noze" podczas występu na o2 Arenie w Pradze. Już następnego dnia otrzymała od niej jeszcze większe wyróżnienie - zaproszenie do wspólnego wykonania tego utworu na scenie. Po pełnym emocji wieczorze brytyjska piosenkarka udostępniła zdjęcie z Farną. Takie ma zdanie na temat polsko-czeskiej wokalistki.

Dua Lipa zamieściła zdjęcie z Ewą Farną. Tak podsumowała pamiętny występ. "Na szczęście dla mnie, zgodziła się..."

Po koncercie Duy Lipy w czeskiej Pradze obie artystki spotkały się na backstage'u. Jak wiadomo, Farna chciała jedynie podziękować za wykonanie jej piosenki i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ku jej zaskoczeniu, Dua zaproponowała wspólny występ kolejnego dnia. Ewa była tak zszokowana, że przez chwilę myślała, że to żart. Występ okazał się hitem w sieci, a ich wspólne zdjęcie oraz relacje z koncertu szybko obiegły internet.

Okazało się, że ogromne emocje przeżyła także Dua Lipa. W poście na Instagramie podkreśliła, że była szczęśliwa, że Ewa zgodziła się dołączyć do niej na scenie. "Piękne rzeczy wydarzyły się w Pradze. Nauczyłam się piosenki i zaśpiewałam ją po czesku..." - napisała Dua. Zdradziła także kulisy pamiętnego występu.

Piosenkarka akurat była w tłumie! Na szczęście dla mnie, Ewa Farna zgodziła się dołączyć do mnie na scenie kolejnego wieczoru, żebyśmy mogły ją razem zaśpiewać. Uwielbiam, gdy dzieją się takie rzeczy

- dodała, nie kryjąc podekscytowania. "Spędziłam w Pradze cudowne dwie noce, jakież to cudowne miasto! Nasz nocny wypad po koncercie na miasto też był wyjątkowy" - podsumowała, dołączając zdjęcie z Ewą Farną. Zobaczysz je w naszej galerii na górze strony.

Ewa Farna wspomina spotkanie z Duą Lipą. Jaka jest naprawdę?

To, co wydarzyło się na scenie 27 i 28 maja, z pewnością na długo zostanie w pamięci Ewy Farnej. Gdy emocje nieco opadły, 31-latka wyjawiła, jak ciepło została przyjęta przez zespół brytyjskiej wokalistki. W rozmowie z Radiem ZET zdradziła, jaka jest Dua Lipa prywatnie. - Wyglądała po prostu na bardzo spoko laskę, fajną dziewczynę. Nie chcę powiedzieć zwykłą, bo jest niezwykła. Była po prostu taka normalna. Gdyby miała wielkie ego, to po prostu nie dałaby szansy lokalnej dziewczynie - przyznała.