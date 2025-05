Michał Żebrowski otwarcie mówi o tym, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca. - Idę na wybory, bo chciałbym, aby polski prezydent, kiedy reprezentuje nas na arenie międzynarodowej, nie wkładał sobie palców do nosa ani do buzi - mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Teraz na jego instagramowym profilu pojawiła się dość wymowna publikacja nawiązująca do zbliżających się wyborów prezydenckich.

Michał Żebrowski z przesłaniem na temat wyborów. "Prawdziwa męskość to nie bójki"

Michał Żebrowski opublikował na swoim instagramowym profilu nowe nagranie. Wideo, które zostało wygenerowane za pomocą AI przez konto "sztuczna_polska", przedstawiało umięśnionych mężczyzn umawiających się na ustawkę. - Sprawy zaszły za daleko. Proponujemy wam ustawkę na fraszki sonety i limeryki, ale bez sprzętu - mówił jeden z nich, a później wszyscy recytowali słynne dzieła polskich pisarzy. Na nagraniu doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. - Zatrzymajmy się, zanim to pójdzie za daleko. Prawdziwa męskość to nie bójki ani potrzeba dominacji. To panowanie nad sobą, nie nad innymi. (...) Panowie, dbajcie o swoje mięśnie, ale przede wszystkim o głowy - mówił jeden z mężczyzn, trzymając psa na rękach. Nie trudno domyślić się, że tym nagraniem Żebrowski nawiązał do bujnej przeszłości kandydata na prezydenta oraz zbliżających się wyborów. "1 czerwca" - czytamy w opisie.

Michał Żebrowski zasypany komentarzami. Głos zabrała Barbara Kurdej-Szatan

Pod nagraniem opublikowanym przez Michała Żebrowskiego zaroiło się od komentarzy internautów. "Rewelacja, bardzo inteligentny spot i trafia w sedno", "Wspaniałe", "To jest prawdziwa siła"", "To jest po prostu piękne. 1 czerwca wybieramy siłę inteligencji i wrażliwości", "Znakomite przesłanie", "Genialne", "W punkt" - czytamy w sekcji komentarzy. Pod publikacją Michała Żebrowskiego uaktywnili się także jego popularni znajomi. "Cudowne" - napisała Barbara Kurdej-Szatan. A jak Wam spodobało się nagranie opublikowane na profilu Michała Żebrowskiego? Dajcie znać w sondzie na dole strony.