Zdradzili swoje sekrety, jak osiągnąć sukces. Nie zawsze ciężka praca. W jednym wszyscy są zgodni

Jak powszechnie wiadomo, niejeden sukces zaczyna się po prostu od marzenia. Nie da się jednak ukryć, że to, jak daleko uda się nam dojść, często zależy od podejścia, determinacji, a nawet kilku dobrych rad. Kto może lepiej podpowiedzieć, jak odnaleźć swoją drogę do sukcesu, niż ci, którym już się to udało?Gwiazdy polskiego show-biznesu nie bez powodu inspirują tysiące ludzi - nie tylko dlatego, że osiągnęły spektakularne rezultaty, ale też dlatego, że często myślą inaczej niż reszta. Ich droga na szczyt to nie tylko ciężka praca - czasem wystarczy po prostu niesztampowe podejście. Plotek postanowił zapytać kilka gwiazd polskiego show-biznesu o jedną radę dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces. Sprawdźcie, co odpowiedzieli.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Wiktor Dyduła osiągnął sukces? "Matthew McConaughey powiedział..." [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Celebryci ujawniają przepis na sukces. Małgorzata Rozenek-Majdan i Wojciech Gola jednomyślni. Co na to Natasza Urbańska?

Jedną z najczęściej powtarzanych rad, którą usłyszeliśmy od gwiazd, było wyznaczenie sobie jasnego celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji. Taką postawę poparła m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan. - Najważniejsze jest to, aby mieć cel. Potem należy z determinacją dążyć do jego realizacji - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Podobnym podejściem podzielił się Wojciech Gola. Influencer i przedsiębiorca rozszerzył je jednak o konkretną wskazówkę.

Polecam każdemu taką dosyć prostą i uniwersalną technikę. Zdefiniować sobie jasny cel lub marzenie. Następnie zapisać na kartce papieru czy w formie notatki w telefonie plan realizacji, który składa się z kilkunastu-kilkudziesięciu drobnych kroków, które doprowadzą do realizacji tego celu

- doradził, nie kryjąc jednocześnie, że kluczowe jest samozaparcie. - Warto zacząć od drobnych celów, żeby wyrobić sobie taki nawyk postępowania i stopniowo podnosić poprzeczkę - podsumował.

Natasza Urbańska należy do artystek, które cechuje niezwykła pracowitość i konsekwentne dążenie do celu. Nie da się ukryć, że stoi za tym mnóstwo sukcesów. Jej rada nie powinna więc nikogo dziwić. - Zdefiniuj swój cel, pracuj nad sobą i nigdy nie trać wiary w siebie - wyjawiła pokrótce Plotkowi. O tym, aby pozostać wiernemu sobie doskonale wie także Magda Bereda. Wokalistka w rozmowie z nami pokusiła się nawet o wtrącenie tekstu swojej piosenki. Trzeba przyznać, że pasuje jak ulał.

Nawet, kiedy ci mówią, że nic nie osiągniesz - rób swoje i bądź sobą, bo najbardziej Ci do twarzy we własnej osobie

- doradziła 29-latka. - Nie ma jednego przepisu na sukces. Natomiast każdy kto chce osiągnąć sukces, powinien mieć pomysł na siebie, niezachwianą wiarę w siebie, znać swoje "DLACZEGO: i na zawsze pozostać wierny swojemu "DLACZEGO" - dodała Ewa Chodakowska.

Eva Minge i Ewa Wachowicz twierdzą, że ciężka praca i nauka to przepis na sukces. Te gwiazdy twierdzą inaczej

O tym, że nieodłącznym elementem sukcesu jest spory wysiłek i dużo pracy, przekonały się Eva Minge i Ewa Wachowicz. Projektantka nie kryje, że trzeba być gotowym na niepowodzenia. - Ciężka, mozolna praca. Porażki są wpisane w sukces. Trzeba tylko przez nie przejść, nie poddając marzeń - zdradziła Plotkowi. Restauratorka przekonuje, że dążenie do sukcesu to proces, który składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest nauka. - Odnaleźć to co sprawia radość, uczyć się w tym kierunku, by praca była przyjemnością! Próbować różnych rzeczy, by sprawdzić w czym jesteśmy dobrzy i co daje nam satysfakcję! - doradziła. Niesztampową receptą na sukces podzieliła się także Joanna Jabłczyńska. -Ważne jest to, aby o siebie zadbać: zdrowe jedzie, sen i sport. To najkrótszy możliwy przepis - wyjawiła aktorka. A co na to Monika Richardson? To może naprawdę zaskoczyć...

Więcej luzu! Życie wcale nie jest takie poważne. Rozpuśćcie warkoczyki i ruszcie biodrem, a będzie wam łatwiej żyć

- śmiało zasugerowała dziennikarka. A jak się w tym wszystkim nie zatracić? Paulla mówi prosto: nie oglądać się na innych. - Trzeba zamknąć się kompletnie na wszelkie rady i opinie z zewnątrz. Trwać przy swoim i iść po swoje. Po cichu - powiedziała Plotkowi.