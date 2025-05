Andziaks i Luka to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par w polskich internecie, która znana jest z ekstrawaganckich wydatków. Zakochani w 2022 roku zorganizowali ślub swoich marzeń, na który wydali fortunę. Motywem przewodnim wesela były bukiety niebieskich i kremowych hortensji. Na same kwiaty para wydała około 200 tysięcy złotych. Angelika Trochonowicz na ślubie wystąpiła w kreacji projektu Roberta Czerwika szytej na specjalne zamówienie. Koszt sukni marzeń wahał się w granicach 40-50 tysięcy złotych. Równie zawrotne sumy para potrafi wydać na realizacje swoich vlogów. Andziaks, która jest prawdziwą królową vlogmasów zdecydowała się w Nowym Jorku na nocleg w hotelu Plaza, gdzie kręcono kultowego już "Kevina samego w Nowym Jorku". Tym razem para wybrała się do jednej z restauracji w Monako i sama uznała, że miejsce nawet dla nich jest za drogie.

Andziaks i Luka zaszaleli w Monako. Wybrali luksusową restaurację, ale szybko uciekli z tego miejsca

Andziaks i Luka wybrali się ostatnio we dwójkę na romantyczny wypad do Monako. Para wybrała jedną z luksusowych restauracji na miejscu i szybko wpadła w osłupienie, kiedy okazało się, jakie ceny i wymogi panują na miejscu. Już za samą butelkę trunku trzeba było zapłacić 1300 euro. Co ciekawe, aby móc zostać w restauracji, trzeba było zostawić minimum dwa tysiące euro, więc para szybko się poddała i wybrała dużo tańsze miejsce, gdzie nie było tak wygórowanych wymogów.

Żeby było śmiesznie, to ogólnie cały spend (minimalny wydatek -przyp. red.) musi wynieść dwa tysiące euro, czyli prawie 10 tysięcy złotych. Tam jeden posiłek kosztował ok. 50 euro, więc nawet wydać 800 euro na jedzenie, zostawiając, że to jest dużo pieniędzy i nigdy byśmy tego nie wydali, ale nawet jeślibyśmy chcieli, to musielibyśmy we dwójkę zjeść 10-11 posiłków

- relacjonowała Andziaks.

