Szymon Wydra w 2002 roku wystąpił w pierwszej odsłonie "Idola" i trafił do ścisłego finału, zajmując trzecie miejsce (wyprzedziły go Ewelina Flinta i Alicja Janosz, która wygrała show). W programie muzyk, który ma na konice takie hity, jak: "Życie jak poemat", "Carpe diem", "Pozwól mi lepszym być" czy "Teraz wiem", występował w długich czarnych włosach, które układały się w fale. Później zmienił nieco image. A jak wygląda teraz? Niektórzy mogą go nie rozpoznać.

Tak dziś wygląda Szymon Wydra

Szymon Wydra w ostatnim czasie nie jest stałym bywalcem ścianek, czerwonych dywanów i imprez branżowych. Rzadko możemy zobaczyć go również w telewizji. 29 maja muzyk pojawił się jednak w "Pytaniu na śniadanie", by opowiedzieć o związkach i porozmawiać o stereotypowym myśleniu, że w relacjach damsko-męskich to kobieta ma zawsze racje. Obok niego na kanapie zasiadła aktorka Alżbeta Lenska. Muzyk kradł jednak całą uwagę. Wszystko dlatego, że pojawił się w studiu w okularach przeciwsłonecznych, których nie zdejmował ani na chwilę. W oczy rzucał się też nowy wizerunek rockmana. 49-latek zgolił włosy i zapuścił bródkę. W studiu prezentował się w czarnej stylizacji - wybrał T-shirt oraz jeansową kurtkę.

Co dziś słychać u Szymona Wydry? Spełnia się nie tylko nas scenie

Szymon Wydra z zespołem Carpie Diem pod koniec 2024 roku wydał singiel "Przedczas". Niedawno ukazał się też teledysk do nowej piosenki zespołu "Z dnia na dzień". Muzyk od czasu do czas koncertuje, ale o jego występach nie jest głośno. Na co dzień pracuje w redakcji Radia Radom. Prowadzi program "Paczka Radomskich", gdzie rozmawia z rozmaitymi gośćmi. Zaprasza tam artystów młodego pokolenia - rozmawia z nimi o sztuce i o muzyce. Ponadto Wydra współpracuje z jedną z uczelni na Pomorzu - prowadzi na niej zajęcia z emisji głosu. Prywatnie piosenkarz jest spełnionym mężem i ojcem. Z żoną doczekał się córki Simony i syna Ryszarda. ZOBACZ TEŻ: Program miał zrobić z Alicji Janosz wielką gwiazdę. Stała się obiektem kpin. Wszystko przez jeden tekst