Jeszcze do niedawna Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za idealny związek i nikt nie spodziewał się ich rozstania. Kiedy w mediach zaczęto mówić o kryzysie w ich relacji, para długo nie komentowała tych doniesień. W końcu Kaczorowska zdecydowała się przerwać milczenie i w programie Kuby Wojewódzkiego potwierdziła rozstanie z mężem. Tym razem na temat rozpadu ich związku otworzył się sam tancerz. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Maciej Pela otworzył się na temat rozstania z Agnieszką Kaczorowską. "Emocjonalnie to była swego rodzaju porażka"

Maciej Pela był gościem Mateusza Szymkowiaka w studiu portalu Świat Gwiazd. W szczerej rozmowie z reporterem tancerz opowiedział o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Pela przyznał, że nadal nie udźwignął tego, co się między nimi wydarzyło i jak sam podkreślił, nie zamierza tego ukrywać ani koloryzować sytuacji.

Czas pokazuje, że sobie z tym nie poradziłem, ale też moim zdaniem uczciwie jest powiedzieć, że z pewnymi rzeczami człowiek sobie nie musi radzić albo po prostu sobie nie poradził

- Co nie znaczy, że to jest to jest coś, co wpłynie negatywnie na dalsze miesiące i lata życia, bo okej, pewna porażka, bo w moim w moim odczuciu w moim odczuciu to, że sobie nie poradziłem z tą sytuacją psychicznie, emocjonalnie to była swego rodzaju porażka - wyznał Pela.

Maciej Pela o powodach rozpadu jego związku. "Mam teczkę dowodów i mam teczkę faktów i jeżeli będzie trzeba, to zostanie użyta"

W dalszej części rozmowy Maciej Pela został zapytany o to czy tak w ogóle wie, dlaczego doszło do jego rozstania z partnerką. Tancerz przyznał, że nie wiedział i nie otrzymał żadnej odpowiedzi, ale znalazł ją na własną rękę. Podkreślił, że w razie komplikacji związanych z formalnym rozstaniem pary jest przygotowany. - To jest pytanie nie do mnie, czy to był inny mężczyzna, czy nie. Ja mam teczkę dowodów i mam teczkę faktów i jeżeli będzie trzeba, to zostanie użyta oczywiście. Natomiast to jest moja odpowiedź, którą znalazłem sam. Natomiast jaka jest odpowiedź drugiej strony? To pytaj drugą stronę - podsumował Pela.