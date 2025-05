Andrzej Duda już po raz trzeci udzielił wywiadu dla Kanału Zero. Jako że wywiad z głową państwa przypadł na końcowy etap kampanii prezydenckiej, transmisja na żywo przyciągnęła dużą publiczność. Co istotne, widzowie mieli także szansę zadzwonić, by zadać pytanie prezydentowi. Tym razem rozmowa prowadzona przez Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka odbyła się w studiu telewizji internetowej. Marta Rodzik - ekspertka od budowania wizerunku - specjalnie dla Plotka oceniła rozmówców. Nie wszystko przypadło jej do gustu.

Zobacz wideo Duda zaskoczył na konferencji. Zaatakował Tuska i stanął w obronie Nawrockiego

Andrzej Duda w Kanale Zero. Ekspertka od PR-u stawia sprawę jasno. "Bardzo nietaktowne"

Tak jak wielu podejrzewało, rozmowa Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczyła głównie trwającej kampanii prezydenckiej. Oprócz tematów oscylujących wokół Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego poruszono chociażby temat kandydowania na urząd prezydenta przez samego szefa Kanału Zero. - Martwiło mnie to, że to jest w jakimś sensie ośmieszanie samej instytucji - zwrócił się w pewnym momencie prezydent do Krzysztofa Stanowskiego.

Pomimo sprawnie przebiegającej rozmowy pomiędzy trójką rozmówców, ekspertka od budowania wizerunku zdecydowanie sprzeciwia się temu, jak zaprezentował się Andrzej Duda. - Biała koszula i szare spodnie to stosowny strój, lecz podciągnięte rękawy, pozycja, w jakiej siedzi oraz to, że siedział niżej niż prowadzący jest to bardzo nietaktowne - podkreśliła Marta Rodzik.

Według ekspertki sama rozmowa też pozostawiała wiele do życzenia. W rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że jest nad czym pracować. - Ton głosu opanowany, czasami zbyt nerwowe wypowiedzi z wymachiwaniem ręki, postawa niestosowna - bardzo luźna - oceniła. O ile na początku rozmowy Andrzej Duda był bardziej wyluzowany, to po 30 minutach rozmowy Rodzik dostrzegła rosnące w nim zdenerwowanie. - Po mimice widać zdenerwowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy, zaczął podnosić głos i bardziej gestykulować - dostrzegła.

Andrzej Duda w Kanale Zero. Jak wypadli redaktorzy? Ekspertka wyliczyła, co poszło nie tak

Według Marty Rodzik redaktorzy Kanału Zero podobnie jak Andrzej Duda w garderobie zaliczyli modowe wpadki. - Koszula z widocznym logo to niewłaściwy wybór do takiej rozmowy - oceniła Roberta Mazurka, a następnie przeszła do tego, jak zaprezentował się Krzysztof Stanowski. Popełnił tę samą gafę, co sam prezydent. - Krzysztof Stanowski również postawił na białą koszulę, lecz zrobił ten sam błąd, podwijając rękawy - dostrzegła ekspertka. - Sam wywiad oceniam jako mało dyplomatyczny przez strój oraz postawy rozmówców. Wiele można dopracować, by wizerunkowo lepiej wypaść podczas rozmowy z głową państwa - podsumowała wieczorną rozmowę w Kanale Zero.