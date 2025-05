Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz od jakiegoś czasu znów wzbudzają zainteresowanie mediów i fanów. Na Instagramie pary od kilku dni pojawiają się zaskakujące relacje, które wywołują lawinę spekulacji wśród obserwujących. Czy małżeństwo przechodzi kryzys? Najnowsza publikacja pary z całą pewnością nie uciszy plotek.

Mateusz z Fit Lovers opublikował zdjęcie na tle sądu. Kryzys czy ściema? Fani nie kryją zażenowania

28 maja wieczorem na Instagramie Fit Lovers pojawiło się zdjęcie Mateusza. Celebryta stoi na tle budynku, na którym widnieją napisy "Sąd Okręgowy w Warszawie" oraz "Sąd Apelacyjny w Warszawie". Opatrzono je krótkim, lecz dosadnym podpisem. "Jutro wyjaśnienia" - czytamy. Tak jak nawet sami zainteresowani mogli przewidzieć, wywołało to gorącą dyskusję pod postem. Fani pary domagają się tłumaczeń. "Pamela robiła zdjęcie?", "Nawet jeśli macie teraz jakaś sprawę w sądzie i dotyczy ona czegoś zupełnie innego, to sugerowanie rozstania jest słabym baitem", "Czy to prank?" - czytamy w komentarzach.

Powód zbulwersowania fanów wydaje się jasny - wcześniej para opublikowała wpisy sugerujące kryzys w związku, w tym słowa o rozczarowaniu i rozłące, a także zdjęcia, na których Pamela jest zapłakana. Mateusz w jednym z postów zwrócił się do żony, apelując o zakończenie publicznej wymiany zdań, przypominając o granicach prywatności. "Żałuję, że ci nie uwierzyłam i zawiodłam", "Zachody słońca w pojedynkę to nie to samo" - brzmią niektóre z nich. Fani oczekują, że para wkrótce ujawni szczegóły sytuacji. Niektórzy wciąż zastanawiają się, czy to część zaplanowanej kampanii, czy rzeczywisty kryzys w ich życiu osobistym.

Fit Lovers ograniczyli aktywność w sieci. Taki mieli powód

Przez pewien czas Pamela i Mateusz zdecydowanie ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych, co nie umknęło uwadze ich fanów. Powód tej decyzji wyjaśnili w rozmowie z portalem Jastrząb Post. - My zawsze mieliśmy takie podejście, aby zainwestować pieniądze, które zarobiliśmy i aby to te pieniądze pracowały na nas, a nie my na te pieniądze. (...) Było mocne boom, było nas bardzo dużo w internecie, tv, całym show-biznesie i też sami poczuliśmy taką odpowiedzialność, żeby dać ludziom odetchnąć od nas. Żebyśmy sami mogli złapać oddech. Było wiele sytuacji, wiele rzeczy w naszym życiu, także zdrowotnych, że musiałem wrócić na odpowiedni tor, wszystko poukładać, żeby było dobrze. I wróciliśmy pełną parą - powiedział Mateusz w wywiadzie w 2024 roku.