Choć Małgorzata Rozenek-Majdan dała się poznać światu m.in. jako "perfekcyjna pani domu", od wielu lat angażuje się w liczne projekty, czym przyciągnęła rzesze obserwatorów w sieci. Zarówno ona, jak i jej mąż, Radosław Majdan, aktywnie prowadzą swoje media społecznościowe i co rusz zaskakują zgromadzoną tam społeczność. Tym razem rodzina wybrała się na wypoczynek za granice kraju. Internauci mają jedno zasadnicze "ale".

Małgorzata i Radosław Majdanowie wylecieli z Polski prosto na wakacje. "Zwialiście przed wyborami"

Zbliżająca się druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana na 1 czerwca w Polsce budzi gigantyczne emocje wśród wyborców. Jedną z osób publicznych, które tydzień wcześniej wzięły udział w "Marszu Patriotów" w Warszawie była Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem Radosławem Majdanem i trzema synami. Tak silne zaangażowanie celebrytki sprawiło, że jej najbliższe plany zdziwiły niektórych internautów. Okazało się, że prezenterka wraz z rodziną właśnie wyruszyła na wakacje poza granicami kraju. "Z okazji zbliżających się urodzin mojej żony Małgorzaty wybraliśmy się całą rodziną za miasto" - podpisał Radosław Majdan zdjęcie, na którym widzimy zarówno go, jak i jego najbliższych pozujących w samolocie. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Panie Radku, wybory! Proszę pamiętać", "A co z wyborami?", "Zwialiście przed wyborami" - pisali zaniepokojeni fani.

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiedziała na pytania dot. wyborów. "Nasze trzy głosy nie zostaną stracone"

Tuż po dotarciu na miejsce Małgorzata Rozenek-Majdan odniosła się do pojawiających się komentarzy na temat wyborów. Na Instagramie zwróciła się do dociekliwych fanów. - Oczywiście, że będziemy głosować, bo takie pytania padły - zaczęła na InstaStories. Okazało się, że celebrytka przed wylotem dopełniła wszelkich formalności, aby móc głosować poza Polską. - Odpowiednio wcześnie przygotowaliśmy się i zmieniliśmy miejsce głosowania. Była taka możliwość, aby zrobić to internetowo i bardzo sprawnie to poszło. Nasze trzy głosy nie zostaną stracone - uspokoiła fanów. Na koniec Rozenek-Majdan zachęciła wszystkich do oddania głosu na swojego kandydata. - Ta kampania i jej zwroty akcji pokazują, że każdy głos ma znaczenie. Zachęcamy was do pójścia na wybory. To jest święto demokracji i fajnie, że możemy być w tym razem - podsumowała. Przypomnijmy, że zmiana miejsca głosowania jest możliwa najpóźniej do 29 maja 2025 roku.