Druga tura wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami i dla kandydatów to już ostatni dzwonek, aby przekonać do siebie wyborców. Już 1 czerwca Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski zmierzą się w rywalizacji o to stanowisko. W przeddzień wyborów oczy społeczeństwa zwrócone są także na drugie połówki kandydatów, czyli potencjalne pierwsze damy. Jeden z tiktokerów zajmujących się modą postanowił przyjrzeć się stylizacjom Marty Nawrockiej. Jak wypadła?

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Tiktoker ocenił styl Marty Nawrockiej. Jak wypadła kandydatka na pierwszą damę?

Matej znany na TikToku jako "@czech_guy_in_warsaw" postanowił przeanalizować styl Marty Nawrockiej, która już wkrótce ma szansę na zostanie pierwszą damą. Tiktoker przyjrzał się nie tylko kolorom, krojom i fasonom wybieranych przez nią strojów, ale także strukturom wybieranych przez nią tkanin. Zwrócił uwagę na to, że żona Karola Nawrockiego ma jeszcze sporo do nadrobienia w kwestii tego, jakie długości odpowiednie są, na dane okazje. - Brak wiedzy - zaznaczył. Docenił za to wybór polskiej marki skórzanych torebek, ale żona Nawrockiego została skrytykowana za biżuterię.

Odpuściłbym sobie sztuczną biżuterię. Już lepiej sięgnąć po prawdziwą, ale skromną

- zaznaczył tiktoker.

Tiktoker brutalnie o wyborach kolorystycznych Nawrockiej. "Wygląda się słodko-pierdząco"

W dalszej części obszernej analizy stylista zwrócił uwagę na "nieobycie na salonach" Marty Nawrockiej. Wskazał na zdjęcie, na którym jego zdaniem marynarka nie układa się korzystnie. - Gdy siedzimy, marynarkę warto rozpiąć, szczególnie jeśli tak brzydko się marszczy - ocenił ekspert. Matej docenił za to strukturę materiałów, jakie wybiera Marta Nawrocka, ale niektóre z różowych stylizacji nie przypadły styliście do gustu. Dość brutalnie podsumował wybór tej palety kolorystycznej.

Pani Marta lubi kolor różowy. Niestety z różem można przesadzić, bo wygląda się słodko-pierdząco

- skwitował. Jak ogólnie tiktoker podsumował styl Marty Nawrockiej? Bez większych zachwytów. - Nie ma dramatu. Jest zwyczajnie, ale umówmy się, brakuje tu elegancji (...) gustu - dodał.