Kevin Costner to znany aktor i reżyser, którego widzowie mogli oglądać m.in. w "Yellowstone", "Prawie krwi" oraz "Grze o wszystko". Niedługo ukaże się także "Horyzont. Rozdział 2". Gwiazdor jest reżyserem oraz aktorem we wspomnianej produkcji, o której teraz jest niezwykle głośno w mediach. Wszystko przez szokujące doniesienia o rzekomej scenie z kaskaderką na planie filmu.

Kevin Costner w tarapatach? Zaskakujące oskarżenia ze strony kaskaderki

Kaskaderka Devyn LaBella pozwała Kevina Costnera oraz producentów "Horyzontu. Rozdział 2". Sprawa dotyczy incydentu, do którego miało dojść na planie produkcji w maju 2023 roku. "Według pozwu dublerka aktorki Elli Hunt twierdzi, że zmuszono ją do wystąpienia w 'brutalnej' scenie gwałtu bez ustalenia i wymaganego powiadomienia, zgody lub obowiązkowej obecności koordynatora ds. intymności. (...) LaBella twierdzi, że scena naruszała protokoły umowne wynegocjowane przez związek zawodowy artystów Sag-Aftra, które wymagają, aby wszyscy artyści zostali powiadomieni o tym fakcie 48 godzin wcześniej i wyrazili zgodę na udział w scenach obejmujących nagość lub symulowany stosunek" - przekazał theguardian.com. Scena miała zostać zainicjowana przez Kevina Costnera. Dublerka twierdzi także, że po zgłoszeniu incydentu rzekomo odsunięto ją od pracy.

Kevin Costner odpowiada na zarzuty. Głos zabrał jego prawnik

Costner zaprzeczył oskarżeniom za pośrednictwem swojego prawnika, Marty’ego Singera. "To roszczenie Devyn LaBelli nie ma absolutnie żadnej wartości i jest całkowicie sprzeczne z jej własnymi działaniami i faktami. Pani LaBella jest seryjną oskarżycielką ludzi z branży rozrywkowej i współpracowała z tym samym prawnikiem przy poprzednich roszczeniach. Ale te taktyki wyłudzania nie zadziałają w tym przypadku" - czytamy na stronie Variety. Dodano także, że "Costner zawsze chce się upewnić, że wszyscy czują się komfortowo, pracując nad jego filmami i traktuje bezpieczeństwo na planie bardzo poważnie". Ponoć dzień przed incydentem nagrano wspomnianą scenę w obecności koordynatora intymności.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.