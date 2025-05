Bartosz Obuchowicz dał się poznać polskim telewidzom przede wszystkim dzięki roli Tomka Burskiego w "Na dobre i na złe". W ostatnich latach aktor ograniczył jednak swoją działalność w branży filmowej i skupił się na innych aspektach życia. Obuchowicz nie krył przy tym, że na pewnym etapie przyszło mu mierzyć się z uzależnieniem od alkoholu. W nowym wywiadzie opowiedział o momencie, w którym zdecydował postawić się chorobie.

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak szczerze o alkoholu: To aż wstyd trochę jako Polak

Bartosz Obuchowicz opowiedział o uzależnieniu od alkoholu. "Trzeba mówić o tym głośno"

Choć Obuchowiczowi udało się wyjść z uzależnienia już jakiś czas temu, wciąż stara się szerzyć świadomość na temat problemu alkoholizmu. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post powrócił do momentu, w którym sam zdecydował zawalczyć o siebie. - Mnie przeraziła obojętność. Wszystko przestało mnie bawić i życie mi obojętniało. To był impuls i strach, który spowodował, że wziąłem się za siebie i poszedłem po pomoc - skomentował aktor. Gwiazdor "Na dobre i na złe" podkreślił dalej, że alkoholizm jest poważną chorobą, o której powinno się mówić.

Trzeba mówić o tym głośno - alkoholizm jest chorobą, z którą nie poradzimy sobie sami. Potrzebujemy drugiej osoby: albo terapeuty, albo drugiego alkoholika

- zaznaczył Obuchowicz. Wyjaśnił też, że niestety osoba, która nie zna tego problemu, mimo chęci nie da rady pomóc uzależnionemu.

Bartosz Obuchowicz wyznał, że widzi nadzieję w podejściu gwiazd do alkoholu. "Zaczyna być taki trend"

Na temat uzależnienia Obuchowicz porozmawiał też z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem w styczniu bieżącego roku, gdy zawitał do "Pytania na śniadanie". Wyjawił wtedy, że m.in. cieszy go, iż podejście gwiazd do alkoholu mocno zmieniło się w ostatnich latach. - Cieszę się, że to się zmienia, patrząc na środowisko show-biznesowe i na świat, że zaczyna być taki trend, moda na to, żeby przestać pić. Jak na to teraz patrzę, po czasie, szczególnie odkąd człowiek, że tak powiem, trzeźwieje, to widać, jak niektóre zachowania alkoholowe są tolerowane w społeczeństwie i to jest uważane jako norma, a nie powinno tak być - skomentował aktor. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Dramatyczne wyznanie Obuchowicza. Mówi, kiedy sięgnął dna w chorobie alkoholowej".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.