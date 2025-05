Dua Lipa to autorka hitów: "Levitating", "Don't Start Now" oraz "One Kiss". Obecnie wokalistka występuje na całym świecie w ramach trasy koncertowej "Radical Optimism Tour". Dua Lipa nie zaśpiewa w Polsce, ale odwiedziła Czechy. 27 maja wystąpiła na o2 Arenie w Pradze. Podczas koncertu doszło do niespodziewanej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy zaczynały w "Szansie na sukces"

Ewa Farna nie kryła szoku na koncercie Duy Lipy. Tak zareagowała

Dua Lipa postanowiła wzbogacać swój repertuar lokalnymi piosenkami z krajów, w których występuje. Na koncert w Pradze wybrała utwór Ewy Farnej "Na ostrí nože". Ten gest wywołał wielkie poruszenie w mediach oraz emocjonalną reakcję polsko-czeskiej wokalistki, która pojawiła się na arenie. Ewa Farna zmieściła w mediach społecznościowych nagranie z tego momentu, na którym piszczała i zszokowana zakrywała usta, gdy słyszała wykon swojej piosenki. Pod nagraniem autorki hitu "Cicho" zaroiło się od komentarzy z gratulacjami. "Wow, ale super", "Gratulacje Ewa, mamy nadzieję, że kiedyś w Polsce spotka cię coś równie pięknego", "Dla takich momentów żyję!", "Jesteśmy z ciebie dumni", "Świetna sprawa. Zasłużyłaś na to", "Gdy Dua Lipa śpiewa twoją piosenkę. Wow", "I to jest sukces. Duma" - pisali zachwyceni internauci.

Dua Lipa chwaliła Olgę Tokarczuk. "Autorka to laureatka nagrody Nobla"

Nie tylko Ewa Farna została dostrzeżona przez Duę Lipę. Pod koniec 2024 roku brytyjska wokalistka pojawiła się w popularnym talk-show "The Late Show with Stephen Colbert". Nagle zaczęła mówić o twórczości Olgi Tokarczuk. Chodziło o książkę "Prowadź swój pług przez kości umarłych". - To jest fantastyczna książka. To powieść kryminalna, ale ma wplecione wątki filozoficzne i astrologiczne - zaczęła. Wspomniała także o sukcesie Olgi Tokarczuk. - Autorka to laureatka nagrody Nobla - mówiła przed kamerami Dua Lipa. Zachęcała wszystkich, aby zaznajomili się z twórczością polskiej pisarki. - I sądzę, że jeśli przeczytasz tę książkę, to zrozumiesz, dlaczego tę nagrodę otrzymała. Jest naprawdę świetna - skwitowała na antenie brytyjska wokalistka.