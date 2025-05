Elżbieta Dmoch wraz z zespołem 2 plus 1 była swego czasu u szczytu sławy. Cała Polska śpiewała jej przeboje takie jak m.in. "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba". Artystka po rozwodzie z Januszem Kurkiem, który był współzałożycielem zespołu, zakończyła karierę i przestała udzielać się publicznie. Po jego śmierci całkowicie wycofała się z mediów i w ogóle przestała udzielać się zawodowo. Artystka zamknęła się w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie i nie korzystała z przysługujących jej tantiem, więc jej sytuacja z roku na rok się pogarszała, a sama odrzucała wszelką pomoc. Na szczęście znaleźli się wokół niej dobrzy ludzie, którzy postanowili walczyć o dobrobyt wokalistki. Co dziś u niej słychać?

Elżbieta Dmoch długo była w trudnej sytuacji. Polska Fundacja Muzyczna zadbała o by artystki

Dzięki interwencji Polskiej Fundacji Muzycznej sytuacja Elżbiety Dmoch w ostatnich latach bardzo się poprawiła. Prezes fundacji zaciekle walczył o to, aby artystka mogła otrzymywać pieniądze za prawa autorskie do swoich utworów. Jak się okazuje, udało się w tej kwestii wiele zdziałać.

To bardzo skomplikowane sprawy prawne i sama nie dałaby sobie rady. Ale w końcu udało się uporządkować całą dokumentację związaną z obrotem prawami wykonawczymi. Mam nadzieję, że dzięki temu pani Ela każdego roku dostanie kilka dodatkowych emerytur

- podkreślił prezes Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z "Faktem".

Jak się okazuje, to nie koniec dobrych wiadomości, bo już wkrótce w jednym z nowych seriali zostanie wykorzystany utwór zespołu Dwa plus Jeden, co także przełoży się na wynagrodzenie dla Dmoch. Dzięki zbiórkom zorganizowanym przez fanów udało się także rozpocząć remont w mieszkaniu artystki. Kupiono nowe sprzęty w tym m.in. lodówkę, telefon i telewizor. Na liście potrzeb nadal znajduje się m.in. nowa wanna i fotel terapeutyczny.

Ela musi mieć nową szafę na wymiar, bo stara się rozpadła, stara wanna zardzewiała. Chętnie też zakupimy lub przyjmiemy dla Eli w darze nowe rzeczy, w miejsce starych i rozpadających się. Potrzebujemy wersalki, 3-4 krzeseł (może z małym stołem?), marzymy o fotelu terapeutycznym z rozkładanym oparciem - bardzo by się przydał na schorowany kręgosłup Elżbiety

- poinformował prezes fundacji.

Wyjątkowy koncert poświęcony twórczości zespołu Dwa plus Jeden. Na scenie największe polskie gwiazdy

Niedawno w sieci pojawiło się wyjątkowe nagranie z Elżbietą Dmoch, która od ponad dwóch dekad nie pokazywała się fanom. Wspomniane nagranie to prawdziwa gratka dla wiernych fanów twórczości Elżbiety Dmoch. Na kanale "Fani zespołu 2 plus 1" na kanale YouTube pojawił się materiał, na którym wokalistka nagrała zaproszenie na koncert poświęcony twórczości zespołu. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę 1 czerwca w Ostródzie.

1 czerwca wystąpią dla was między innymi: Kayah, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Anna Rusowicz, Ania Dąbrowska, Paweł Stasiak, Halina Mlynkova, Andrzej Rybinski, Maja Golec, Natalia Sikora, Joanna Dark, Sw@da & Niczos, Szalone Małolaty z Elbląga. Wydarzenie poprowadzą Maria Szabłowska i Marek Dutkiewicz

