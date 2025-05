Sławomir Mentzen postanowił namieszać w kampanii prezydenckiej przed drugą turą wyborów, gdy zapowiedział rozmowy z kandydatami, które miały odbyć się na transmisjach live na YouTube. Ostatecznie w czwartek 22 maja do dyskusji z politykiem Konfederacji zasiadł Karol Nawrocki, a w sobotę 24 maja Rafał Trzaskowski. Obydwie transmisje zostały zapisane na youtube'owym kanale i zyskały wielomilionowe odsłony. Ekspert od marketingu wyliczył, ile Mentzen mógł na rozmowach z kandydatami zarobić.

Od czasu transmisji zarówno z Nawrockim, jak i Trzaskowskim rozmowy zyskały po 4,6 oraz 4,7 miliona wyświetleń. Ekspert od marketingu i mediów Jacek Gadzinowski poinformował na swoim profilu na LinkedIn, jak wysoka oglądalność mogła przełożyć się na zarobki polityka Konfederacji. "Nawet 250 tysięcy złotych może zarobić Sławomir Mentzen na rozmowach z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim" - przekazał specjalista. Gadzinowski podzielił się dalej także przemyśleniami na temat tego fenomenu.

"Od takich kwot może zaszumieć w głowie, podobnie jak od zasięgów w mediach czy na YouTube, które za każdym razem sięgały 8 - 9 mln widzów, łącznie z retransmisjami w serwisach informacyjnych. To liczby trzykrotnie większe niż w głównych serwisach newsowych czy podczas debat z kandydatami" - dodał ekspert, po czym podkreślił, że jest to związane ze zmianą krajobrazu medialnego. "To nie 'salon' ani dziennikarze decydują dziś o obiegu informacji. Nadawcą może być sam kandydat, tworzący 'PR stunt', lub zwykły internauta, udostępniający memy na Twitterze, X czy Facebooku" - wyjaśnił Gadzinowski.

Sławomir Mentzen posiada też własny pub. Nazwy piw i burgerów mogą zaskoczyć

Przypomnijmy, że poza kanałem na YouTube z wieloma milionami wyświetleń Sławomir Mentzen posiada również własny pub w Toruniu. Lokal otworzono w 2022 roku i od tamtej pory przyciąga rzeszę ciekawskich klientów. W "Pub Mentzen" można napić się piwa, jak i zjeść. W menu znajdziemy m.in. burgery o takich nietypowych nazwach, jak: "Kapitalista", "Eko Terrorysta", "Demokrata" i "Rewolucjonista". Równie ciekawie nazwano oferowane w lokalu piwa. U polityka Konfederacji można napić się m.in. "Uśmiechniętej Polski", "Inflacji", "Mowy Nienawiści", "Domyśl Się", "Bitcoina" oraz "Filozofii XD".